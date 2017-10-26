Уберут около 700 мест для парковки в центре Осло

Политикам предоставили бесплатные крытые парковочные места. Простые граждане вынуждены ломать голову над поиском парковки.

Красно-зелёная коалиция в правительстве уберёт почти все уличные парковки в пределах кольца Ring 1 в центре Осло. Но сами политики обеспечили себе индивидуальные бесплатные парковочные места внутри здания Ратуши Осло.

Есть специальное парковочное место и у стоящей по иронии судьбы за проектом "жизнь города без автомобилей" Марианны Борген (Marianne Borgen). Она является представителем Левой социалистической партии, которая вместе с Рабочей и Норвежской экологической партиями решили убрать 700 мест для парковки до начала следующего года.

Внутренняя парковка Ратуши содержит 37 мест. Закреплены парковочные места также и за руководителем городского совета Раймондом Йохансаном из Рабочей партии, заместителем мэра, 8-ю руководителями совета, руководителем комитета/заместителем руководителя, директором секретариата городского совета, 7-ю муниципальными директорами, стюардом Ратуши.

Глава администрации, заметив прессу около территории Ратуши, поспешил ответить, что у него нет времени на интервью и желания сниматься на камеру.

На вопрос о преимуществе для политиков комиссар по промышленности и собственности Гайрь Липпестад (Рабочая партия, Geir Lippestad) ответил, что иногда такое случается, но, вполне вероятно, скоро такого преимущества политики лишатся, что хорошо. Он также отметил, заезжая внутрь парковки, что все должны пользоваться автомобилями меньше, выбирая поезд и велосипед как способ перемещения.

Критику от людей по поводу предложения об изъятии парковочных мест на улицах он воспринял спокойно, уверяя что это нормальная реакция перед какими-либо существенными изменениями. "Мы просто хотим сделать как лучше", – сообщил политик, направляясь к своему парковочному месту.

Парковочные места на улице теперь заменят на столы, стулья и огромные горшки для цветов. Красно-зелёное правительство хочет больше активности на улицах и применения улиц города для чего-нибудь другого, как только станет меньше автомобилей.

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