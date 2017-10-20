Продуктовые магазины Coop Mega и Meny воюют между собой

Coop Mega снижает цены, дабы составить конкуренцию лидеру среди продуктовых магазинов – Meny. Глава компании Meny гарантирует ещё более низкие цены.

Директор сети продуктовых магазинов Coop Mega Даниель Кирре Педерсен (Daniel Kyrre Pedersen) заявил, что конкурентоспособные цены – основная политика компании, которая не изменится в будущем.

С точки зрения цен, самым главным конкурентом сети Mega является сеть продуктовых магазинов Meny, которой, так же как и Kiwi, владеет концерн Norgesgruppen. Посему компания Mega пообещала сделать всё возможное, дабы соответствовать ценовому стандарту на сегодняшний день. Директор сети Meny Вегарь Кьюс (Vegard Kjuus) принял вызов и пообещал снизить цены ещё больше.

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До этого самой крупной битвой за низкие цены в сфере продуктовых магазинов была война между сетями Extra, Kiwi и Rema 1000.

В сегменте супермаркетов конкуренция была менее жёсткой, что может измениться в дальнейшем.

Помимо снижения цен, Mega также планирует увеличить количество своих магазинов. На сегодняшний день в сеть входит 78 магазинов, что за пять лет планируют увеличить до 100-та.

Среди всех продуктовых магазинов Норвегии лидируют Rema 1000, Kiwi и Extra, являясь самыми крупными в стране. Директор концерна Meny видит в них своих главных конкурентов. Mega, по его мнению, потеряла большую долю рынка за последние 20 лет. При этом директор подчёркивает, что 80 процентов всех продуктовых магазинов содержат всего 4 000 товаров или и того меньше, в то время, как выбор в магазине Meny намного разнообразнее – в среднем от 10 000 до 20 000 товаров, что делает магазин, по сути, самым крупным.

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