Авиакомпанию Norwegian признали самой лучшей в мире в этом году

Наградили как лучшую авиакомпанию года в рамках Глобального саммита по авиации, прошедшего в Лондоне.

Критерием, определившим победу авиакомпании, стала инновационная и перспективная ценовая политика, международная экспансия и введение нового типа самолёта Boeing 737 MAX, с которым стали возможны межконтинентальные рейсы по низким ценам.

Административный директор компании гордится своими квалифицированными сотрудниками, низкими ценами, новыми самолётами с низким расходом топлива, хорошим сервисом и глобальной экспансией, сделавшей компанию известной для своих коллег по всему миру.

Авиакомпания Norwegian получает премию в Лондоне как "Лучшая авиакомпания года".

Исполняющий обязанности председателя Центра авиационной аналитики (CAPA) Петер Харбисон (Peter Harbison) сообщил, что инновационность компании и использование новых технологий изменило авиацию, что задало новую планку для всей индустрии.

Ранее в этом же году третий раз подряд Norwegian вручили премию как за лучшего в мире авиаперевозчика на дальние дистанции с самыми низкими ценами и в пятый раз подряд как за лучшую европейскую компанию с низкими ценами.

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