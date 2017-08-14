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Согласно интернет-опросу "Комиссия норвежских горожан" (Norsk medborgerpanel), каждый второй норвежец считает, что исламский образ жизни несопоставим с западноевропейским.
Согласно интернет-опросу "Комиссия норвежских горожан" (Norsk medborgerpanel), каждый второй норвежец считает, что исламский образ жизни несопоставим с западноевропейским. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

1 из 2-х норвежцев считают, что исламский образ жизни несопоставим с европейским

Ksenia Hinderson
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Согласно интернет-опросу "Комиссия норвежских горожан", каждый второй норвежец считает, что исламский образ жизни несопоставим с западноевропейским.

Большинство опрошенных норвежцев в некоторой степени согласны с утверждением, что исламский образ жизни никак не сопоставим с западноевропейским. 

Профессор Элизабет Иварсфлатен (Elisabeth Ivarsflaten) Бергенского университета является ответственной за проведение соцопросов "Комиссия норвежских горожан" (Norsk medborgerpanel), а также исследует динамику изменения мнения граждан по поводу иммигрантов и интеграции. По ее мнению, итоговые результаты опроса нужно трактовать в совокупности с остальными вопросами, касающихся данной темы. 

Таким образом, большинство опрошенных считает, что мусульманские традиции и образ жизни стоит уважать, но не защищать. Профессор утверждает, что существует вполне определенная грань между уважением и активной поддержкой и поощрением религии и традиции.

Соцопрос показал, что голосующие за Партию прогресса (FrP) относятся к Исламу с наибольшей долей скептицизма. Также больше половины избирателей Консервативной партии (Høyre) и Партии центристов (Sp) согласились с утверждением о несопоставимости образа жизни мусульман с западноевропейскими ценностями. 

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Gunnar Stavrum
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