13 пунктов, согласно которым Рабочая партия терпит фиаско

Огромные противоречия среди партий, которым предстоит сотрудничать после выборов

Если осенью предстоит смена правительства, Рабочей партии предстоит работать в коалиции с Партией "Красных", левосоциалистической

партией, Партией центристов и Норвежской экологической партией для создания большинства в Стортинге.

Несмотря на то, что все партии соответствуют левому направлению в политике, между ними существуют большие разногласия по поводу множества вопросов.

Nettavisen выделила 13 насущных тем выборной компании, по которым мнения партий могут радикально расходиться.

1. Иммиграция

Партия "Красных" (Rødt) хочет принять 80 000 беженцев по квоте за четыре года, в то время, как Левая социалистическая партия (SV) пообещала работать в этом направлении, не называя точную цифру. Левые социалисты также не хотят ограничений, касающихся воссоединения семьи, что включает в себя требования обязательного дохода. Норвежская экологическая партия (MDG) предпочитают обходить вопрос миграции стороной. Партия центристов (Sp) обещает ввести более строгие правила по этому вопросу, так же как и Рабочая партия (Ap).

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2. Разведка нефти

Норвежская экологическая партия протестует против дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности Норвегии. Левосоциалистическая партия также не приветствует разведку нефти вне Лофотенских островов. Партия "Красных" хочет более жёсткого контроля над всем нефтяным сектором. Рабочая партия желает проводить тщательную оценку воздействия данной индустрии на остальные сферы, но в целом приветствует развитие нефтяного бизнеса в Норвегии, с чем также согласна Партия центристов, говоря лишь об ограничении добычи нефти в районах, особенно ценных для рыболовства.

3. Налоги



Рабочая партия непоколебима в своём решении увеличить налогообложение на 15 млрд. крон в год. Партия центристов также хочет того же, но представители партии уверены, что увеличение на 15 млрд. крон – это чересчур. Левая социалистическая партия предлагает ещё большую цифру для налогообложения, также выступая за введение налога на наследство и увеличения налога на имущество. Партия "Красных" хочет увеличить налоги и сборы значительно, в то время, как Норвежская экологическая партия хочет войти в правительство с новым налоговым режимом с более высоким процентом.

4. Топливные сборы

Норвежская экологическая партия хочет ежегодно увеличивать сборы на 5 крон за литр. Партия центристов наоборот хочет сократить сборы за топливо в сельской местности.



5. Пользователи общества благосостояния



Партия "Красных" хочет запрета на доходы от всех услуг общества благосостояния, среди которых детские сады, создание центров приёма беженцев, услуги по уборке и чистке. Рабочая партия не имеет какой-либо чёткой позиции по вопросу, Партия центристов отложила принятия решения по этому вопросу.



6. Строительство дорог



Рабочая партия хочет расширить утверждённый Национальный план строительства дорог вложением нескольких млрд. крон в проект. Левая социалистическая партия предлагает наоборот сократить около 100 млрд. в инвестирование дорожных работ, в то время, как Норвежская экологическая партия хочет сократить инвестиции на 155 млрд. крон.



Для Норвежской экологической партии это означает отмену практически всех дорожно-строительных проектов, включая проекты E18 Западный коридор и Fergefri E39.



7. Волк

Партия центристов хочет полностью истребить волков на территории Норвегии, в то время, как Рабочая партия разрешает рождение от

4 до 6 волчат в год.

Левая социалистическая партия и Норвежская экологическая партия думают, что существующего закона, регулирующего количество хищников в Норвегии, недостаточно для их охраны. Экологическая партия считает адекватным рождение минимум от 8 до 10 волчат в год, левые либералы говорят о минимум 6-ти.

8. Полиция



Партия центристов критикует существующую полицейскую форму, желая ввести другую. Под этим они понимают централизацию. Также Левая социалистическая партия и Норвежская экологическая партия голосовали против полицейской формы. Рабочая партия выступает за её сохранение.

9. Оборона

Центральная партия требует закрытия авиабазы Андёйа (Andøya flybase). Рабочая партия наоборот поддерживает проект.

10. Запрет на ядерное оружие

Ядерное оружие – краеугольный камень для всего НАТО, поэтому Норвегия не заинтересована в голосовании за запрет на ядерное оружие, предложенный Организацией объединённых наций (ООН). Левая социалистическая партия – одна из крупнейших партий на норвежской политической арене, которая выступает против членства в НАТО, и посему намерена немедленно начать работу по запрету использования ядерного оружия.



Рабочая партия и действующее правительство Норвегии сторонятся стратегии НАТО.

11. Европейская экономическая зона



Партия центристов, левосоциалистическая партия и Партия "Красных" желают вытащить Норвегию из соглашения ЕЭЗ. Большая часть представителей рабочего движения тоже поддерживают выход Норвегии из ЕЭЗ по причине накопившихся проблем на рынке труда, социального демпинга и проблемами с условиями оплаты труда. Центристы выступают за создание альтернативы совместной работе с ЕЭЗ.



Рабочая партия всегда была сторонником соглашения ЕЭЗ.

12. Местные больницы



Партия центристов всегда упорно работала над идеей закрытия местных больниц для создания новых, упразднения существующих органов здравоохранения, а также возврат уездных больниц.

Рабочая партия не поддерживает каких-либо изменений в этой области.

13. Пособия на детей

Левосоциалистическая партия голосует за увеличение пособия на ребёнка в рамках борьбы с бедностью и неравенством. Той же политики придерживается Партия центристов и партия "Красных". Последняя желает удвоить пособие.

Рабочая партия хочет отменить пособия.