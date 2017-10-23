3500 человек потеряют право на пособие по безработице (dagpenger)

Правительство хочет ужесточить условия для получения пособия по безработице. Исследователи заявляют, это только усложнит поиск работы для нуждающихся.

На сегодняшний день для получения пособия по безработице (dagpenger) безработные могут предоставить информацию о доходе за предыдущий год или за последние три года. Правительство хочет отменить трёхгодичный период как основание для получения права на пособия.

Это приведёт к тому, что в следующем году около 3500 человек потеряют право на пособия из-за несоответствия минимальным требованиям. Предложение выдвинуло Министерство труда.

Согласно подсчётам 2016-го года, изменения затронут около 4,5 процентов от общего числа получающих пособие. Однако, новая регулировка касается только будущих получателей пособия. Те, кто имеет на него право сегодня, ничего не потеряют.

Изменения правил смотивировано желанием правительства "нацелить пособия на тех, кто находится без работы относительно недолго и тех, кто потерял доход недавно по причине потери места на работе".

Исследователь социальной экономики Кнут Рёе скептически настроен к таким изменениям. По его мнению, это только усугубит ситуацию с безработными, увеличив период поиска нового места на рынке труда и ослабив систему социального обеспечения.

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