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Почти половина опрошенных за сокращения оплаты больничного листа.
Почти половина опрошенных за сокращения оплаты больничного листа.

45 процентов опрошенных желают сократить оплату больничного листа

Ksenia Hinderson
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Почти половина опрошенных за сокращения оплаты больничного листа. Другая половина считает, что Норвегия располагает средствами для подобных выплат.

"Люди понимают, что обществу благосостояния пора затянуть пояс", – говорит Вибеке Мадсен (Vibeke Madsen), генеральный директор Федерации по поддержке и развитию предпринимательства "Virke".

По её словам, общество требует изменений, но правительство не решается начать дискуссию по этому поводу.

1 из 10 имеет чёткую позицию по вопросу. Большинство опрошенных старше 60-ти лет уверенно высказались за сокращение выплат. Тем не менее существует значительное количество людей всех возрастов, которые выступают за сохранение оплаты больничного листа, особенно в случае, когда работодатель покрывает первые 16 дней болезни, а после полное возмещение обеспечивается государством.

Страховой эксперт и профессор экономики Хель Воге (Kjell Vaage) утверждает, что схема государственного страхования является плохой идеей без выплаты собственной доли.  Полная оплата больничного листа даёт работодателям меньше стимула для снижения количества пропусков.

В то же время профессор уверен, что норвежцам будет не так просто отказаться от права получения полной заработной платы с пропусками по болезни.

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