45 процентов опрошенных желают сократить оплату больничного листа

Почти половина опрошенных за сокращения оплаты больничного листа. Другая половина считает, что Норвегия располагает средствами для подобных выплат.

"Люди понимают, что обществу благосостояния пора затянуть пояс", – говорит Вибеке Мадсен (Vibeke Madsen), генеральный директор Федерации по поддержке и развитию предпринимательства "Virke".

По её словам, общество требует изменений, но правительство не решается начать дискуссию по этому поводу.

1 из 10 имеет чёткую позицию по вопросу. Большинство опрошенных старше 60-ти лет уверенно высказались за сокращение выплат. Тем не менее существует значительное количество людей всех возрастов, которые выступают за сохранение оплаты больничного листа, особенно в случае, когда работодатель покрывает первые 16 дней болезни, а после полное возмещение обеспечивается государством.

Страховой эксперт и профессор экономики Хель Воге (Kjell Vaage) утверждает, что схема государственного страхования является плохой идеей без выплаты собственной доли. Полная оплата больничного листа даёт работодателям меньше стимула для снижения количества пропусков.

В то же время профессор уверен, что норвежцам будет не так просто отказаться от права получения полной заработной платы с пропусками по болезни.