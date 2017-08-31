45 раз пыталась сбежать от своего бывшего сожителя

Сожитель избил женщину, находящейся на седьмом месяце беременности. Теперь Жанет Савелькоус представляет интересы жертв подобных случаев в правительстве.

Уроженка коммуны Эндсвол (Eidsvoll) Жанет Савелькоус (Jeanette Savelkouls) встретила своего будущего сожителя, когда ей было 17 лет. Тогда она ещё не подозревала о совершенно иной стороне личности своего избранника, уже тогда имевшего проблемы с наркотиками. После первого эпизода насилия женщина решила разорвать отношения, но возобновила из снова, надеясь на то, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Следующие 10 лет женщина с дочерью жили в разных частях Норвегии, пытаясь скрыться от бывшего сожителя. В общем норвежка предприняла 45 попыток переехать в другое место подальше от своего мучителя, угрожающего физической расправой. Из-за серьёзности угроз, женщина постоянно находилась на связи с полицейским.

Частые переезды привели к экономическим проблемам – коммуны, в которых норвежка проживала вместе с дочерью, не могли предоставить финансовую поддержку. В конечном итоге нестабильность жизненной ситуации и постоянные угрозы сказались на психическом состоянии дочери, скончавшейся от передозировки.

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После смерти бывшего сожителя, женщина посвятила себя борьбе с насилием в семье и присоединилась к группе экспертов в Стортинге от Партии прогресса (FrP), рассматривающих вопросы по данной теме.

В прошлом году экспертная группа добилась отмены ограниченности срока наказания за насилие и убийство. Также пострадавшая женщина работает волонтёром, помогающим людям, оказавшимся в такой же непростой жизненной ситуации.

Партия прогресса идёт на выборы с предложением вести специальный

сигнал, поступающий напрямую в полицию, когда злоумышленник находится около жертвы. Кроме этого партия планирует ввести запрет на проживание злоумышленника вблизи людей, пострадавших от него.

Будучи членом экспертной группы, норвежка будет бороться за введение

закона, согласно которому преступник вынужден будет принудительно переехать в другую губернию, дабы обеспечить безопасность пострадавших.