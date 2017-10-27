UDI и полиция будут выявлять тех, кто лжёт о своём статусе беженца

UDI и иммиграционная полиция (PU) будут использовать высокие технологии для выявления беженцев и иммигрантов, предоставляющих ложную информацию в заявлениях.

Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг (Партия прогресса) презентовала новую систему обработки заявлений на статус беженца, согласно которой прибывшие искатели убежища должны будут отправлены в единый временный приёмный центр. Kaja Gade Kjerschow из Департамента миграции Норвегии (UDI) возглавила работу над созданием таких приёмных центров.

В своём интервью газете Aftenposten она подтвердила введение некоторых изменений в процесс обработки заявлений с целью улучшения качества работы департамента и повышения контроля для выявления ошибок. Совместно с экспертами из Департамента миграции полиция будет анализировать полученную информацию от заявителей, прояснять их личность и подготавливать дальнейшее интервью.

В связи с этим также будет использована технология цифрового отслеживания. По словам лидера проекта создания временных приёмных центров, такой метод облегчит процесс выявления фактора риска для безопасности, который могут представлять заявители, посему к процессу также будет подключена полиция.

Настоящей проблемой Департамента миграции (UDI) является то, что только 10 процентов искателей убежища, приезжающих в Норвегию, имеют с собой удостоверение личности.

Использование цифровых технологий для прояснения личности заявителей и их намерений требует более широкие полномочия. В январе этого года департамент юстиции отправил на рассмотрение новый законопроект, который позволяет регулярно проверять мобильные телефоны заявителей и другие цифровые медийные устройства, принадлежащее им. Департамент сообщает, что всё ещё идёт подготовительная работа перед слушанием по поводу предложения.

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