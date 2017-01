ANNONSE

Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan (45) får i disse dager mye oppmerksomhet for kjedens «Æ»-stunt i romjulen.

«Æ kjem snart», står det på en av Rema 1000 sine reklameplakater for deres nye og mystiske konsept «Æ».

Denne gjør nå den offisielle Facebook-siden til tegneserien Pondus narr av, til stor jubel fra mange følgere.

- Nei takk, Reitan! Vi er ikke interessert i å vite om sex-livet ditt!

I skrivende stund er dette Norges mest virale Facebook-innlegg.

Vil ikke svare

Det vakte litt oppstyr da e-en i skiltene til flere Rema-butikker ble byttet med en æ i forrige uke.

Butikkjeden har hele tiden nektet å si hva dette betyr og hvilke planer de har for «Æ».

Hittil har ikke engang Remas kjøpmenn fått vite hva den mystiske Æ-en er.

- Jeg var kjempespent på å se hvordan butikken min kom til å se ut, uttalte kjøpmann Kevin Mulder etter å ha fått en telefon om at hans butikk skulle få nytt skilt.

Kjedens kjøpmenn skal visstnok få vite hva «Æ» er onsdag.

- Mest sannsynlig en mobilapp

Nettavisen redaktør Gunnar Stavrum skriver i sin blogg at «Æ» mest sannsynlig er en mobilapp.

- Markedsutviklingen er såpass negativ at Reitan-familien må gjøre noe, og det er det de har søkt å få oppmerksomhet rundt med bruken av «Æ» i logoen på noen butikker. Det mest sannsynlige er at de vil lansere en norsk variant av mobilappen de allerede har lansert i Danmark. Der heter den «R», mens «Æ» er et mer naturlig norsk navn. Om sniklanseringen er vellykket eller ei, vil tiden vise.

I sosiale medier har «Æ»-en og Rema fått mye oppmerksomhet den siste uka:

