Mike Pence: - Derfor betyr kameravinkelen så mye

Ikke bare Donald Trump hadde sin store dag fredag, også Mike Pence avla ed og er nå USAs visepresident. Og også han, sammen med kona og døtrene, gikk den ærefylte ruta fra Capitol Hill til Det hvite hus.

Det markerte han blant annet med å legge ut et bilde på Twitter, under teksten.

- Den episke turen fra US Capitol til Det hvite hus med Karen og våre barn ved vår side, er ent minne vi alltid vil verdsette.

Bildet er i sort/hvitt, og viser han og kona som vinker og ser ut mot sidene.

Men som Twitter-bruker Shauna poengtere, så er vinkelen avgjørende.

Vi kan kanskje anta at hun ikke er tilhenger av Trump eller det republikanske partiet, men hun har et poeng.

For ser man bilder tatt fra samme sted og samme løype, men mer fra siden slik at også fortauene er synlige, er det svært tydelig ganske så glissent med folk langs veien. De som fulgte TV-bildene, så at det stort sett var få folk langs løypa.

Det er også meldt at det var færre folk tilstede på edsavleggelsen til Trump og Pence, enn det som er vanlig.

Hotellene var ikke fullbooket, slik det er vanlig på slike dager, og det var heller ikke så mange folk i gatene.

VÆRET? Det var ikke det beste været, men det er neppe hele forklaringen på at det var færre folk under innsettelsen av president og visepresindet fredag, enn det som er vanlig i amerikansk politikk.

Dersom du liker å vite hvor kameravinklinger har hatt mye å si, har du et par godbiter under.

