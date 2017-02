- Mahmoud Dahoud er ønsket av Chelsea

ANNONSE

Overgangsvinduet har vært stengt i litt over to uker, men det stopper ikke ryktene rundt Englands storklubber. Nå melder The Guardian at Chelsea er på jakt etter en ny midtbane-elegant.

Avisen melder at Antonio Conte har pekt seg ut Mahmoud Dahoud fra Borussia Mönchengladbach. 21-åringen skal også være ønsket av Borussia Dortmund, Paris-Saint Germain og Juventus.

Dahoud, som sist sommer var i Liverpools søkelys, har allerede takket nei til en ny avtale i den tyske storklubben. Sist uke ble det også ryktet at Dortmund allerede var enige med Mönchengladbach om en overgang.

Slik nevnt var Liverpool ute etter Dahouds signatur. Grunnen til at det aldri ble noe av den avtalen skal ha vært at Mönchengladbach ikke ønsket å selge nok en midtbanespiller etter å ha mistet både Håvard Nordtveit og Granit Xhaka til henholdsvis West Ham og Arsenal.

Dahoud, som flyttet til Tyskland fra Syria som spedbarn, står med seks landskamper for det tyske landslaget. Under fjorårssesongen noterte han seg for fem scoringer og ni målgivende i Bundesligaen.

Han var også høyaktuell for en plass påd et tyske landslaget til EM i Frankrike etter å ha representert Tyskland på flere aldersnivå.