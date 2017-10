- Nærmer seg nye United-kontrakter for Mata og Herrera

Uniteds spanske midtbanejuveler har vist seg gull verdt for Mourinho.

Det kan se ut til at Manchester United-fansen kan glede seg over Juan Mata og Ander Herrera i minst ett år til. Daily Mirror hevder nemlig at Uniteds spanske duo nærmer seg nye kontrakter.

Mata skal allerede ha sagt nei til lukrative tilbud fra Kina, og ønsker å bli værende på Old Trafford. Han har konrakt til sommeren 2018, men United har opsjon på å forlenge denne med ytterligere ett år.

The Mirror hevder at United kommer til å ta i bruk denne klausulen, og beholde Mata til minst sommeren 2019. Ander Herreras nåværende United-kontrakt går også ut sommeren 2018.

Det skal uansett være snakk om lengre kontrakt for Uniteds nummer 21. José Mourinho skal visstnok være såpass fornøyd med Herrera at han ønsker å signere han på en lengre avtale.

Mourinho skal tidligere ha uttalt at Herrera er en av de smarteste fotballspillerne han har trent, og at han setter veldig pris på den tidligere Athletic Club-playmakeren.

Denne sesongen har Herrera kommet litt i andre rekke etter Nemanja Matic, Paul Pogba og Marouane Fellaini, men skal fortsatt ha en viktig plass i Mourinhos tropp.

Både Herrera og Mata har tidligere levert gode kamper mot Liverpool, som står på motstatt banehalvdel til lørdagen. Så langt denne sesongen står Mata med kun én scoring på syv kamper i Premier League.

Herrera har til gode å starte for United i ligaen denne sesongen, men kan godt bli å finne i Mourinhos startoppstilling da både Pogba og Fellaini går glipp av oppgjøret på Anfield.

