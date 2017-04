10. Barcelona-tittel for Nadal

ANNONSE

Centercourten i Barcelona er oppkalt etter Nadal, og søndag vant gruskongen fra Mallorca en finale der for 10. gang. Med 6-4, 6-1 tok han sin 51. turneringsseier på grus.

Det gjorde han en uke etter at han vant Monte Carlo Masters for 10. gang, og han har planer om å få opp det tallet igjen om ikke så mange uker. Da gjør han et forsøk på å vinne den gjeveste grusturneringen av dem alle, Roland-Garros, for 10. gang.

30-åringen er oppe i 71 turneringsseirer totalt i karrieren. Brorparten har altså kommet på favorittunderlaget der han i mange år var nesten uslåelig.

Superform

Alderen har begynt å gjøre seg gjeldende, men i vår ser han ut til å ha funnet storformen på rødgrusen, og da er han vond å stoppe.

Han brukte 50 minutter på å avgjøre første sett i sin 10. Barcelona-finale, men så giret han om og overkjørte sin østerrikske finalemotstander.

Turneringen var i år preget av regn, vind og kjølige temperaturer, og Nadal la ikke skjul på at han trives dårlig under de forholdene. Likevel gjennomførte han en imponerende uke og avga ikke et eneste sett på sin vei mot tittelen.

Nadal vant Barcelona Open for første gang siden 2013. Han har nå vunnet sine 10 siste kamper.

Pouille vant

Den andre ATP-finalen søndag ble vunnet av toppseedede Lucas Pouille. Franskmannen, som er nummer 14 på verdensrankingen, var for sterk for den useedede briten Aljaz Bedene i Budapest.

Pouille vant 6-3, 6-1 over sin 68.-rangerte motstander på litt over en time. Det var hans annen tittel i karrieren, etter at han seiret på hjemmebane i Metz i fjor høst.

(©NTB)