20-åring knuste Hamilton i Malaysia

Lewis Hamilton distansert og henvist til andreplassen.

Max Verstappen vant den aller siste VM-runden i formel 1 på Sepang-banen i Malaysia.

VM-leder Lewis Hamilton ble nummer to og økte sammenlagtledelsen til Ferraris Sebastian Vettel.

Malaysia var for siste gang, i alle fall i denne omgang, vertskap for en VM-runde i formel 1.

Max Verstappen, som er sønnen til den tidligere formel 1-føren Jos Verstappen, sikret karrierens andre F1-seier. Red Bull-føreren har tidligere vunnet den spanske VM-runden (2016).

Seieren kom som en forsinket bursdagspresang, for nederlenderen fylte 20 år lørdag.

- Velkommen inn i 20-årene. For en glimrende start på et nytt tiår for deg, sa Red Bull-sjef Christian Horner til bursdagsvinneren.

Hamilton: - Vanskelig



Hamilton startet i pole position, mens Verstappen hadde tredje beste startspor.

Allerede etter fire av 56 runder hadde Verstappen sikret seg ledelsen i søndagens VM-runde.

Selv med andreplassen, 12,770 sekunder bak Verstappen, økte Hamilton sitt forsprang i jakten på VM-tittelen.

- Han har mer å tape enn meg i sammendraget. Fra jeg tok ledelsen, kunne jeg kjøre mitt eget løp. Det var et veldig tøft løp og helt utrolig å vinne, sa Verstappen.

- Et vanskelig løp. Red Bull hadde fordelen i dag. Jeg føler meg i bra slag, men vi må gjøre litt med bilen. Vi klarte ikke å få den farten vi ønsker i helgen, sa VM-leder Hamilton.

Frustrert Vettel



Hovedutfordrer Sebastian Vettel ligger 34 poeng bak når fem VM-løp gjenstår. Vettel startet helst sist søndag etter store motorproblemer under lørdagens kvalifisering, men kjørte seg opp til en pen fjerdeplass.

Vettel sto igjen med tre hjul etter at Lance Stroll (Williams) kjørte på ham etter målgang.

- Det er helt uvirkelig. Stroll så jo ikke hvor han kjørte, freste Vettel.

- Vi mener vi har en veldig rask bil. Dersom vi hadde startet først, hadde vi vunnet, men det veldig vrient i dag, sa Vettel.

Finske Kimi Räikkönen kom aldri til start, selv om han hadde sikret annetspor i kvaliken. Finnen hadde motorproblemer og fikk aldri start på sin Ferrari.

Veteranen klaget over at motoren hadde mistet effekten.

Dårlig økonomi

For siste gang ble det kjørt VM-runde i Malaysia, men statsminister Najib Razak åpner for at Sepang-banen kan komme tilbake på F1-kalenderen.

- Økonomien i dette er blitt mindre og mindre attraktiv, så vi valgte å hoppe av, sa Najib.

- Men det betyr ikke at vi ikke vil vurdere dette senere, dersom økonomien viser seg å bli gunstigere, påpekte Najib.

Malaysia har stått på formel 1-kartet siden 1999.

Denne VM-sesongen gjenstår løp i Japan, USA, Mexico, Brasil og Abu Dhabi.

(©NTB)

