Aalbu vil lage mer TV for idretten

Jan-Erik Aalbu lover å stille vanskelige og kritiske spørsmål dersom UMC gjør alvor av å lage mer TV for særforbundene i norsk idrett.

Etter at Discovery-avtalen forsvant sikter Ullevaal Media Center seg inn mot nye kunder.

– Det er allerede tanker om å ta kontakt med særforbundene i norsk idrett. Jeg ser, uten å nevne navn, en del forbund/særforbund som kanskje har slitt litt med omdømmet den siste tiden. Mediene fråtser når de kan få tabloide overskrifter og konflikter. Den ene siden elsker det, den andre vil ha minst mulig. Og derfor vil jeg legge til rette for at kommunikasjonen ut blir den riktige, sier UMC-sjef Aalbu.

Han mener UMC kan bidra til at idretten selv er i forkant.

– Har du en stor artikkel i VG, Dagbladet, Nettavisen, Adresseavisen, Bergens Tidende eller hva det måtte være, og den er feil, hjelper det ikke å få tre linjer dagen etter som forklarer at den er feil. Det gjelder å være i forkant og kommunisere det som er kjernen i virksomheten. Det har jeg tro på, sier Aalbu ivrig.

Hoppuke-TV?

Han har selv lang erfaring innen både idretten og mediene.

– Ta min gamle idrett, hopp. Hvorfor ikke lage studioproduksjoner før ferien hvor Alexander Stöckl, Clas Brede Bråthen og et par utøvere diskuterer sommerens fokus. Hva har vi trent på, og hva ønsker vi å se? Når hoppsommeren er over kan vi lage oppsummeringer og se mot vinteren. Med bilder kan vi forklare hva hopperne er gode på, eller hva som må rettes opp til snøen kommer. Så har du hoppuka og mesterskap. Det er som skapt for å sitte i studio og prate mer til ivrige fans og seere, og jeg tror mediene vil være veldig interessert i å ta ut bruddstykker, mener Aalbu.

– Hoppuke-TV er fristende. Jeg vet at NRK har rettighetene, men vi kan sende fra hotellet på morgenkvisten og kvelden. Vi kan komme enda tettere på utøverne, sier Aalbu.

Skal stille ekle spørsmål

– Ser du en fare for at mediebildet blir rådgiver- og kommunikasjonsstyrt?

– Den balansen er veldig viktig. Skal vi lage noe her på huset, må vi ikke være redde for å sette inn en programleder som tør å stille de vanskelige og kritiske spørsmålene. For det må ikke bli noe pute-TV der alt er fryd og gammen. Slik er det aldri i idretten. Det er bestandig ting å ta tak i, og da er det viktig at man tør å stille de litt ekle spørsmålene, sier UMC-sjefen.

– Men de tradisjonelle mediene er viktige for alle. Uten dem hadde det vært kjedelig og sikkert ingen pengepremier heller. Mediene skaper stor interesse. Vi skal ikke være i veien for, heller et supplement, bedyrer Aalbu.

(©NTB)