Aalesund bekrefter i en pressemelding at de har signert den 25 år gamle spissen Lars Veldwijk. Den nederlandske-fødte angriperen står med én landskamp for Sør-Afrika.

Veldwijk, som har en fortid i Nottingham Forest, lånes ut fra belgiske KV Kortrijk. I første omgang er det snakk om et lån frem til sommeren, men med opsjon på et kjøp.

- Det gjør oss sterkere som lag, gjør bredden sterkere. Vi får inn en helt annen type spiss enn det vi allerede har, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen i pressemeldingen.

Veldwijk nærmer seg to meter over bakken, og beskrives som en angrepsspiller som er både fysisk sterk, men med god fart og bevegelsesevne.

Han er, som nevnt tidligere, født i Nederland men kvalifiserte til å spille for Sør-Afrika gjennom sin far. Han debuterte for nasjonen mot Mosambik i november.