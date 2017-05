Aalesund med full kontroll da Sandefjord ble slått

ANNONSE

AALESUND - SANDEFJORD 2-0

Aalesund hadde få problemer da de senket Sandefjord 2-0 på Color Line Stadion. Scoringer av Mos og Edwin Gyasi sikret «tangotrøyene» tre nye poeng.

Sandefjord slet med å tilby den største offensive trusselen denne søndagen, og så aldri ut til å true hjemmelaget ledelse. Dermed gikk Lars Bohinens menn på sitt andre strake tap.

Mos hadde flere sjanser til å ta igjen Ohi Omoijuanfo på toppen av toppscorerlisten i Eliteserien, men det ville seg ikke. 28-åringen står med syv seriemål, hvilket er ett mindre enn Stabæk-angriperen.

Seieren betyr uansett at Aalesund blir værende på sjetteplass, og puster lagene i front veldig i nakken. De står på 17 poeng etter at de første ti rundene er ferdigspilt i årets Eliteserie.

For Lars Bohinen og hans Sandefjord at de ramler ned på niendeplass etter to strake tap. De står på 13 poeng etter at første tredjedel av årets Eliteserie er ferdigspilt.

Mos-scoring



Det skulle ikke ta åtte minutter før publikum på Color Line Stadion fikk høre målsus. For etter at Joackim Olsen Solberg hadde handset inne i egen boks, så var Mos sikkerheten selv da han fant nettet på straffespark.

Aalesund virket å ha god kontroll på gjestene fra Sandefjorde innledningsvis i den første omgangen, og virket målfarlige veldig ofte da de kom i angrep.

Midtveis i den første omgangen stod de for et interessant frispark-trekk da ballen ble spilt 45 grader ut til Vebjørn Hoff som fikk skyte fra 20 meter. Hans forsøk seilet utenfor mål.

Kun fire minutter senere spilte Daniel Leo Gretarsson en herlig crossball ut til høyre der Edwin Gyasi hadde gjort seg opp plass. Han suste mot mål og hamret ballen i krysset bak keeper Ingvar Jonsson i Sandefjord-målet.

Like før pause burde nok Aalesund også ha punktert kampen da Mikkel Kirkeskov fikk vridd en herlig ball inn i mellomrommet, bak Sandefjord-forsvaret.

Der inne lurte målsniken Mos som hadde klarte å lure seg inn bak forsvarerne. Han fikk ikke dempet ballen ned skikkelig, og sjansen ebbet ut i intet for 28-åringen.

Olsen Solberg hadde muligheten til å rette opp litt av inntrykket etter sin hands da han fikk sjansen til å redusere med et frispark like før pause. Kun en god redning fra Aalesund-keeper Andreas Lie stoppet forsøket.

Dermed kunne Trond Fredriksen og «tangotrøyene» smile bredest på vei inn i pausen med en komfortabel 2-0-ledelse.

Store bom



Etter 58 minutter burde Aalesund igjen ha punktert kampen en gang for alle. Adam Örn Arnarson fikk sjansen til å slå inn både én og to ganger til Mos som igjen lurte foran boksen. Sandefjord-spillere fikk til slutt renset unna, og stoppet spissen fra å finne nettmaskene.

Sandefjord slet veldig med å virker truende på mål denne søndagen, og med et kompakt Aalesund-forsvar ble det vanskelig for gjestene å finne vei i velinga denne søndagen.

Det var nemlig Aalesund som var farligst denne søndagen. I det 77. minutt slo Gyasi et godt innlegg inn i boksen og øverst ruvet Kirkeskov som headet ballen godt over mål.

Mos jaktet plassen på toppen av toppscorerlisten og i det 80. minutt ble han spilt fritt igjennom. Dessverre for den tidligere Vålerenga-spissen var Jonsson med på notene og fikk klarert vekk.

I det 83. minutt bommet Mos på alle sjanser mor da Lars Veldwijk spilte han på blank kasse. Avslutningen tok han på første touch, og klarte å sette ballen utenfor.

André Sødlund kunne skapt ny spenning i kampen da han hamret ballen mot mål tre minutter før slutt. Men som tidligere denne sesongen viste Andreas Lie sine kvaliteter i AaFK-målet.

Aalesunds ledelse var likevel aldri i tvil denne søndagen, og de styrte inn til en viktig hjemmeseier. Det endte 2-0 til hjemmelaget på Color Line Stadion.