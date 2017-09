Aanes tilbake som landslagssjef i bryting

Har signert kontrakt til etter Tokyo-OL i 2020.

Fritz Aanes vender tilbake til jobben som landslagssjef i bryting, kun ett år etter at han brøt med Norges Bryteforbund.

Aanes har skrevet treårig kontrakt. Den varer til etter OL i Tokyo i 2020. Det har tidligere vært krangling mellom Aanes og den tidligere ledelsen i bryteforbundet.

Etter at president, generalsekretær og sportslig leder er byttet ut, gjør Aanes comeback som landslagssjef, melder NRK.

- Det er endret litt i styre og stell, og det passer meg bra, sier Aanes.

Han ga seg som trener etter Rio-OL der Stig André Berge tok bronsemedalje.

- Det viktigste for meg er at vi har et system som fungerer, og som kan produsere medaljer i OL. Uten det vil jeg ikke ha den jobben. Men nå ser det ut som om både bryteforbundet og Olympiatoppen er med på min tankegang og det opplegget jeg har lyst til å kjøre, sier Aanes til NRK.

OL-treer Berge har hele tiden hatt Aanes som personlig trener. Han er glad for at Aanes er tilbake i sjefsrollen.

- For gruppa er dette bra. Det har vært et ønske fra flere i landslagsgruppa. Det viktigste er at vi blir én gruppe igjen, at vi ikke er splittet. Det siste halvåret har det nesten vært tre grupperinger, sier Berge.

Et av Aanes' krav skal ifølge NRK være at alle utøverne må bo i Oslo og trene to ganger om dagen under landslagsledelsens regi.

