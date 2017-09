Aaron Hernandez' forlovede saksøker NFL og New England Patroits

Aaron Hernandez hadde «et av de verste tilfellene av CTE i så ung alder», hevder familiens advokat.

NEW YORK (Nettavisen): I april ble Aaron Hernandez funnet død i en fengselscelle. Han hadde tatt sitt eget liv. Hernandez ble bare 27 år gammel.

Han etterlot seg sin forlovede, Shayanna Jenkins-Hernandez og datteren Avielle (4).

Hernandez var dømt til fengsel på livstid for overlagt drap.

Etter hans død, har leger ved CTE-senteret til Boston University studert hjernen hans. Dr. Ann McKee konkluderer ifølge The New York Daily News med at den tidligere fotballstjernen hadde tredjegrads CTE (kronisk traumatisk encefalopati).

«Dette er et av de verste tilfellene som er sett hos noen på Aarons alder», sier familiens advokat Jose Baez ifølge The New York Times.

Det er avdekket CTE hos over 100 tidligere NFL-spillere, ifølge Boston University. Skadene til Hernandez ser man normalt hos tidligere spillere som er i 60-årene.

SAKSØKER NFL: Shayanna Jenkins-Hernandez.

Hernandez’ familie har nå gått til søksmål mot New England Patroits og NFL. De krever 20 millioner dollar i erstatning fordi både klubben og ligaen etter deres mening ikke informerte Hernandez om at det var farlig å spille amerikansk fotball. Baez sier ifølge The Daily News at NFL tvert imot ga Hernandez inntrykk av at det var trygt.

- Disse meningene viste seg å være falske, mener Baez.

CTE kan forårsakes av gjentatte smeller mot hodet og fører ofte til voldelige humørsvingninger og depresjon. Flere tidligere NFL-spillere som har begått selvmord, har i ettertid fått påvist CTE-skader.

En fersk undersøkelse har ifølge The Daily News avslørt at 110 av 111 tidligere NFL-spillere som fikk sine hjerner undersøkt etter sin død, led av CTE.

Hernandez spilte tre sesonger for New England Patriots og signerte i 2011 en kontrakt verdt 40 millioner dollar.

NFL inngikk i 2015 forlik med over 5000 tidligere spillere som saksøkte fordi de mener at NFL skjulte faren for hjerneskader. Ligaen gikk med på å betale rundt én milliard dollar.

