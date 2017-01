Abdisalam Ibrahim nærmer seg Greuther Fürth

ANNONSE

Vikings midtbanespiller Abdisalam Ibrahim kan bli klar for tyske Greuther Fürth innen kort tid. Nordmannen bekrefter at han er i forhandlinger med klubben.

- Jeg er i Tyskland nå for å se på fasilitetene. Klubbdirektøren ringte meg personlig og fortalte om interessen. Akkurat nå ser jeg på fasilitetene og har trent med klubben, og så får vi se hvor forhandlingene bringer oss, forteller Ibrahim til Nettavisen.

Etter det Nettavisen erfarer så er det ventet at Ibrahim og den tyske klubben kommer til en konklusjon allerede på søndag. Det tyske overgangsvinduet stenger 2. februar.

Det oppstod bilder på sosiale medier av Ibrahim på Greuther Fürth-trening denne uken.

Saken fortsetter under bildet

Abdisalam Ibrahim befinner seg nå på trening med Greuther Fürth. pic.twitter.com/QfT3EKUIyO — Petter Bø Tosterud (@PetterBT) January 24, 2017





- Ingen enighet



Selv er Ibrahim fornøyd med måten han har blitt tatt i mot på av den tyske klubben, som allerede har Zlatko Tripic, Veton Berisha og Mathis Bolly i troppen.

- Klubben har behandlet meg veldig bra. Det er en ambisiøs klubb med gode spillere, sier Ibrahim.

Viking-trener Ian Burchnall bekrefter at klubben har tillatt Ibrahim å trene med den tyske klubben. Likevel skal det ikke eksistere noen enighet mellom Viking og Greuther Fürth rundt en overgang.

- Det er ingen enighet som jeg vet om. Det har stått ting i avisene om at klubben må selge for å kjøpe spillere, og grunnet Abdis profil så er det åpenbart at hans navn har blitt nevnt, sier Ian Burchnall til Nettavisen.

Har fått lov



En ting klubbene har blitt enige om er at Ibrahim har fått lov til å trene med Greuther Fürth. Burchnall forventer fortsatt å se Ibrahim på Viking-trening på torsdag.

- Jeg blir ikke overrasket dersom en overgang skjer, alt kan vel egentlig skje i overgangsvinduet. Akkurat nå vet jeg ikke hvor sterk interessen er fra Greuther Fürth, sier Burchnall.

Han er likevel klar på at en overgang må være gjort i den nærmeste fremtid.

- Det tyske overgangsvinduet stenger vel snart, så en avtale må skje fort, sier Burchnall.

Abdisalam Ibrahim har tidligere spilt Premier League med Manchester City, og Champions League med Olympiakos. Han har to kamper for det norske a-landslaget.