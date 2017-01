Ada Hegerberg ble årets kvinnelige utøver under Idrettsgallaen

ANNONSE

Ada Hegerberg startet kvelden med å sikre seg «Gullballen» som årets fotballspiller i 2016. Hun passet like gjerne på å sikre seg prisen som årets kvinnelige utøver også.

- Wow.. Dette er skikkelig herlig. Det som er så fantastisk med slike priser er at det foresterker selvtilliten for det man holder på med. Jeg vil takke for tilliten, dette gir meg mye, sa Hegerberg da hun mottok sin andre pris for kvelden.

Årets mannlige utøver ble utdelt av Ada Hegerberg og Ståle Solbakken og det var Henrik Kristoffersen som stakk av med prisen.

- Tusen hjertlig takk, det var en stor ære bare å bli nominert. Jeg vil takke mine nærmeste og alle som har hjulpet meg på veien, sa Kristoffersen som mottok prisen via video fra Sveits.

Kristoffersen er i en alder av 21 nordmannen med flest verdenscupseire noensinne. Han tok også hele syv slalåmseire under samme sesong, og ble første den første til å vinne de klassiske slalåmrennene i Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schaldming i samme sesong.

VANT: Henrik Kristoffersen ble kåret til årets mannlige utøver under Idrettsgallaen.





Satt ut



Stig-André Berge ble kåret til årets forbilde for sin lidenskapelige opptreden under OL i Rio. Bryteren tok bronse under OL, og juryen lot seg imponere av hvordan Berge hadde slått tilbake mot vanskelige tider.

- Jeg har vel kanskje aldri blitt satt ut slik som jeg ble nå. Dette setter jeg vanvittig stor pris på, å være et forbilde er jo ikke noe som gjøres av seg selv. Dette er en jobb som må taes alvorlig, sa Berge.

Berge mistet nemlig sin mor før OL i Rio og hadde lovet å vinne en medalje for henne under OL. Ikke uventet vartet den karismatiske bryteren opp med sin velkjente seiersdans til øredøvende jubel.

Rotrener Johan Flodin ble kåret til «årets trener» etter sitt fantastiske år. Under OL i Rio vant Kjetil Borch og Olf Tufte bronse i dobbeltsculler, mens Kristoffer Brun og Are Strandli sikret bronse i dobbeltsculler lettvekt.

Den som har fått stor ære for dette er rotrener Flodin.

- Dette er en kjempeoverraskelse, tusen takk! Jeg er utrolig glad og takknemlig! Jeg er glad at det norske roforbundet, som så mange andre, valgte å kjøpe rotrener i Strømstad, sa Flodin til stor latter.

Håndballjentene



Kveldens Idrettsgalla fra Hamar ble innledet med utdelingen av «Årets Gjennombrudd». Der stakk Filip Ingebrigtsen av med kveldens første pris. Europamesteren på 1500 meter var ikke tilstede, men ble representert ved sine foreldre.

MOTTOK: Thorir Hergeirsson mottok prisen på vegne av Håndballjentene for «årets lag».

- Filip skulle gjerne være her og motta prisen selv, men siden jeg så for meg at det kom til å være mye fest og moro så sendte jeg han ned til Sør-Afrika på treningsleir, fleipet far Gjert Ingebrigtsen.



«Årets lag» skulle vise seg å bli Håndballjentene som sikret EM-gull kun måneder etter den noe skuffende OL-bronsen i Rio. Håndballjentene har vunnet de to siste EMene.



- Dette ligner jo ikke på et lag, men heldigvis spiller spillerne våre på klubblag og er opptatt. Det er godt for landslaget. Dette er jentenes pris, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson som hentet trofeet på veiene av landslaget.



BEST: Landslagstrener i roing, Johan Flodin, vant prisen for årets trener under Idrettsgallaen.

Sarah Louise Rung tok med seg prisen som årets kvinnelige funksjonshemmede utøver etter sitt fantastiske Paralympics der hun vant to gull, én sølv og to bronse.

Årets mannlige funksjonshemmede utøver ble svømmeren Andreas Bjørnstad. Han var den eneste mannlige utøveren som tok medalje under Paralympics i 2016. Der tok han bronse på 400 meter fri.

- Dette er stort. Selv om man driver en individuell idrett vinner man aldri alene. Jeg vil takke min mor, min far og min lillebror, og alle venner og familie, sa

Årets ildsjel ble Svein Robert Vestå fra Sortland Volleyballklubb.



- Jeg er helt satt ut. Vi var fem kandidat som var nominert og vi er alle vinnere. Alle har fortjent dette like mye som meg. Tusen takk til alle som har stemt på meg, sa Vestå.

Dette er de nominerte under Idrettsgallaen (vinner uthevet)



Årets kvinnelige utøver:

Tiril Sjåstad Christiansen

Tiril Eckhoff

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Ada Stolsmo Hegerberg

Nina Løseth

Maiken Caspersen Falla

Birgit Reitan Øksnes

Årets mannlige utøver:

Stig-André Berge

Johannes Thingnes Bø

Kenneth Gangnes

Filip Ingebrigtsen

Henrik Kristoffersen

Olav Lundanes

Martin Johnsrud Sundby

Mats Zuccarello

Årets lag:

Dobbeltsculler lettvekt, Brun/Strandli

Dobbeltsculler tungvekt, Borch/Tufte

Håndballjentene

VM-laget, skiflyvning, menn

VM-stafettlaget, orientering, menn

VM-stafettlaget, skiskyting, kvinner

VM-stafettlaget, skiskyting, menn

Årets gjennombrudd:

Filip Ingebrigtsen

Emil Iversen

Marcus Kleveland

Marte Olsbu

Silje Waade

Karsten Warholm

Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver:

Aida Dahlen

Ann Cathrin Lübbe

Sarah Louise Rung

Birgit Røkkum Skarstein

Årets mannlige funksjonshemmede utøver:

Andreas Bjørnstad

Bjørnar Erikstad

Kristian Moen

Tommy Urhaug

Årets Gullball:

Rune Jarstein

Ada Stolsmo Hegerberg

Per Ciljan Skjelbred

Årets trener:

Morten Eklund

Johan Flodin

Thorir Hergeirsson

Gjert Ingebrigtsen

Christian Wolfgang Mitter

Alexander Stöckl

Årets navn:

Stig-André Berge

Cecilia Brækhus

Johannes Thingnes Bø

Magnus Carlsen

Tiril Eckhoff

Ada Stolsmo Hegerberg

Håndballjentene

Filip Ingebrigtsen

Henrik Kristoffersen

Ann Cathrin Lübbe

Sarah Louise Rung

Mats Zuccarello

Utøvernes pris:

Utøverne nominerer og stemmer selv.

Årets forbilde:

Stig-André Berge

Årets ildsjel:

Svein Robert Vestå, Sortland Volleyballklubb

Idrettsgallaens hederspris:

Ingen nominerte, juryens begrunnelse.