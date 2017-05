AFP: FIFA vil undersøke Paul Pogbas ovegang til Manchester United

ANNONSE

FIFA har varslet at de ønsker å granske Paul Pogbas overgang fra Juventus til Manchester United, melder det franske nyhetsbyåret AFP.

Franskmannen ble den dyreste fotballspilleren i verden da han fikk fra den italienske storklubben for 89 millioner pund (ca én milliard kroner) sommeren 2016.

#BREAKING FIFA to investigate Paul Pogba's Manchester United transfer — AFP news agency (@AFP) May 9, 2017

AFP melder at det enda ikke er sikkert hvilken del av overgangen FIFA ønsker å granske.

Grunnlaget for etterforskning kan være avsløringene i boksen «Football Leaks: The Dirty Business of Football» som ble gitt ut denne uken i Tyskland, melder Daily Mirror.

Der hevdes det at Pogbas agent, Mino Raiola, skal ha mottatt hele 41 millioner pund (ca 460 millioner kroner) for å sikre Pogbas overgang fra Italia til England.

Les mer: Mener United gjør et Pogba-kupp uansett pris

Ifølge dokumenter som boka har avdekket skal 23 av de 41 millionene (rundt 258 millioner kroner) ha kommet direkte fra overgangssummen til Pogba.

Det skal også eksistere dokumenter som beskriver at Raiola kan motta 16 millioner pund til (rundt 180 millioner kroner) dersom Pogba forblir i Manchester United.

Disse avsløringene kom, som nevnt tidligere, for kort tid siden og ser ut til å være grunnlaget for hvorfor FIFA nå velger å ta en nærmere titt på overgangen.

Pogba har så langt ikke levd helt opp til prislappen satt på han. Han står uansett med syv mål og fem målgivende på 48 kamper for United denne sesongen.