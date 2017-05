Agent: - Lukaku har fått overgangsløfte

ANNONSE

Everton skal ha lovet stjernespissen Romelu Lukaku at han får forlate klubben dersom visse klubber melder sin interesse for belgieren.

Det hevder i hvert fall spillerens agent Mino Raiola i et intervju med talkSPORT onsdag.

Lukaku har nektet å signere en ny og meget lukrativ kontrakt med Everton i etterkant av årets sesong. Liverpool-klubben skal være villig til å gjøre belgieren til klubbens best betalte spiller gjennom tidene.

24-åringen har to år igjen av sin nåværende avtale på Goodison Park, men har flere ganger gitt uttrykk for at han ønsker å spille mesterligafotball. Det får han heller ikke neste sesong i Everton.

Chelsea og Manchester United er nevnt som mulige nye arbeidsgivere for belgieren, og nå hevder agent Raiola at Everton har lovet ikke å legge hindringer i veien dersom enkelte ikke navngitte klubber kommer på banen.

- Lukaku har fått et løfte om at han kan forlate klubben denne sommeren, dersom visse klubber er interessert, sier han.

- Vi er ikke i konkrete samtaler med noen i øyeblikket, men ut fra det jeg hører i markedet, tror jeg noen klubber vil kontakte Everton, tilføyer mannen som også er agent for blant andre Zlatan Ibrahimovic.

