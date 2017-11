Agüero ble historisk da City slo Napoli

Står øverst på listen for de himmelblå.

NAPOLI - MANCHESTER CITY 2-4

Det ble en historisk aften på San Paolo da Manchester City sikret seg 4-2-seieren over Napoli. For med 178 scoringer for de himmelblå er Sergio Agüero nå tidenes mestscorende for Manchester City.

Argentineren fikk æren av å sette inn 3-2-målet for Pep Guardiolas menn. Tidligere hadde begge midtstopperne, Nicolás Otamendi og John Stones, funnet veien til nettmaskene for City. Raheem Sterling fikk æren av å sette inn 4-2 helt på tampen.

- Jeg er glad for dette øyeblikket, og glad fordi laget og supporterne har støttet meg. Så jeg må takke alle sammen. Nå nyter jeg bare øyeblikket, for dette er jo bare noe man opplever en gang, sa Agüero etter kampen.

En som var imponert over den legendariske argentineren var Gary Lineker. Den tidligere Tottenham- og Leicester-stjernen tok til Twitter for å gratulerere Agüero.

- Agüero har gitt City ledelsen igjen og blir klubbens mestscorende! Gratulerer, skriver Lineker på sin Twitter-konto.

Sergio Aguero has restored @ManCity’s lead and becomes the club’s record goal-scorer. Felicidades. 👏👏👏 — Gary Lineker (@GaryLineker) November 1, 2017

Også Arsenal-legenden Ian Wright var full av lovord for Agüero etter at rekorden var kapret.

- Sergio Agüero har bokstavelig talt ikke sluttet å score siden den første gangen han kom til Premier League, og det er rett og slett fenomenalt. Det er riktig at en spiller av dette kaliberet er tidenes mestscorende i Manchester City, sier Wright ifølge BBC.

Også City-trener Pep Guardiola var full av lovord for sin stjernespiller.

- Dette var et fint sted å knuse den rekorden. I Champions League, på den strøste scenen og med 3-2-scoringen. Han er en del av klubbens historie, en legende, og gratulerer, sa Guardiola etter kampen.

Lorenzo Insigne vartet opp med et kunstmål i første omgang, før Jorginho utlignet til 2-2 fra straffemerket. Likevel kunne de ingenting gjøre med Agüero og hans vanvittige målrate.

178 – Sergio Aguero is now the highest scoring player in Manchester City’s history (178 goals in 264 apps). Iconic. pic.twitter.com/6RSx7wwHo1 — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2017

Seieren betyr at City suser fra resten i gruppe F, og står med full pott etter de første fire kampene. Det spøker for Napolis sjanser om videre avansement.

Maurizio Sarris menn står nemlig med kun tre poeng etter de første fire kampene. Dermed er det hele seks poeng opp til Sjakhtar Donetsk, som ligger på andreplass.

Tempo



Napoli førte an fra start mot Manchester City, og etter 14 minutter introduserte Dries Mertens seg for gjestene fra England. Hjemmelaget vant ballen høyt, og belgieren fikk skyte fra skrått hold. Ingen problemer for Ederson i City-buret.

I det 21. minutt skulle samme mann være involvert igjen da han kombinerte fantastisk med Lorenzo Insigne. Italieneren fikk ballen tilbake etter fint pasningsspill, og plasserte ballen forbi Ederson. Napoli ledet 1-0.

Pep Guardiolas gutter kjempet seg mer og mer inn i kampen, og lignet mer på sitt vante jeg utover i den første omgangen på Stadio San Paolo i Napoli.

De suste på kontring i det 32. minutt og Sergio Agüero viste seg som den superspissen han er. Argentineren holdt løpet sitt, og gjorde at Raheem Sterling enkelt kunne spille han fri inne i boksen.

Agüeros avslutning var god, men tok en styring. Dermed trillet ballen like til side for Pepe Reinas lengste stolpe.

På den påfølgende corneren for bortelaget ble Ilkay Gündogan spilt fri etter kort corner. Hans innlegg fant Nicolás Otamendi, som stanget inn utligningen for bortelaget.

City hadde virkelig blod på tann, og truet hjemmelaget på dødball. I det 39. minutt falt ballen til slutt perfekt for John Stones som headet i bue over Reina. Dessverre for engelskmannen stod tverrliggeren i veien, og stoppet Stones fra å gi City ledelsen.

Etter en tøff og jevnspilt første omgangen var nok begge lag greit fornøyd med at det stod 1-1 til pause.

Rekordmannen Agüero



Skulle metallet være Stones' verste fiende i første omgang, så hjelp det engelskmannen desto mer i den andre. På en corner i det 48. minutt ruvet han høyest, og stanget ballen i mål via tverrliggeren.

Tverrliggeren spilte en hovedrolle i dette oppgjøret, for i det 56. minutt vendte Insigne vekk det som var av City-spillere og dundret til fra distanse. Nok en gang smalt ballen i metallet, og City slapp med skrekken.

Raúl Albiol ble lagt i bakken av Leroy Sané på vei igjennom på en corner i det 61. minutt. Straffen så noe tvilsom ut, men Jorginho gjorde ingen feil fra krittmerket.

Sané skulle likevel få sin revansj. I det 69. minutt suste tyskeren på en corner, og løp fra Napoli-forsvaret. Han ble omsider fanget opp, men ballen falt ned til Agüero.

Argentineren hadde fri bane inn til mål, og kunne enkelt bredside inn 3-2-målet. Med 178 scoringer han nå tidenes mestscorende for Manchester City.

City trykket på for flere mål, og like før full tid skulle også Sterling få være med på moroa på San Paolo. Engelskmannen ble spilt fri, og hamret inn 4-2 fra skrått hold for bortelaget.

Med 4-2 tok City en viktig seier, og med 178 scoringer så ble det en stor aften for Manchester City-legenden Sergio Agüero.

