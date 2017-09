Agüero og City fullførte drømmeuka med å smadre Watford

Tre seire på en uke for Pep Guardiolas gutter.

WATFORD - MANCHESTER CITY 0-6

Manchester City hadde ingen problemer med å feie Watford til side, og vant til slutt 6-0 på Vicarage Road. Tre scoringer av Sergio Agüero, samt én hver fra Gabriel Jesus, Nicolás Otamendi og Raheem Sterling sikret de tre poengene.

Dermed har City den siste uken vunnet 5-0 over Liverpool, 4-0 over Feyenoord i Champions League og 6-0 over Watford. Det gir en målforskjell på 15-0 for Pep Guardiolas menn de siste tre kampene.

- Fy søren, City er gode, skrev Gary Lineker på sin Twitter-profil. Den legendariske England-spissen var tydelig imponert over det han har sett fra de himmelblå fra Manchester.

City tar dermed tabelltoppen i Premier League med 13 poeng, tre ned til Manchester United som møter Everton på søndag. Guardiolas menn har scoret 16 mål og sluppet inn kun to denne sesongen.

For Marco Silva og Watford betyr lørdagens tap at de ramler veien ned til 10. plass, etter fem kamper spilt denne sesongen. Deres neste kamp er borte mot Swansea.

Søramerikansk målshow



Det var bortelaget på Vicarage Road som kom best i gang, og etter ni minutter kunne Fernandinho ha sendt City i føringen. Brasilianerens skudd fra rundt 20 meter ble mesterlig holdt av Heurelho Gomes i Watford-målet.

Sergio Agüero virket å være skikkelig på hugget i den første omgangen, og nærmet seg scoringer ved flere halvsjanser det første kvarteret. Det var likevel Watford som burde tatt ledelsen.

For etter 24 minutter slo José Holebas et herlig innlegg inn i boksen som ble møtt av en umarkert Richarlison. Nysigneringen fra Fluminense burde ha gitt Watford ledelsen, men avslutningen snodde seg utenfor Edersons lengste stolpe.

Få minutter senere skulle City få en nesten identisk situasjon da Kevin de Bruyne fant Agüero inne i boksen med et frispark. Argentineren gjorde det Richarlison ikke klarte, og styrte headingen sin i mål.

To minutter senere skulle Agüero igjen straffe Watford. City skrudde opp tempoet skikkelig og vant ballen høyt. Gabriel Jesus spilte igjennom David Silva, hvis innlegg suste forbi hendene til Gomes. Alene på bakerste stolpe stod Agüero som enkelt la på til 2-0.

Watford ble nesten spilt av banen i den første omgangen, og hadde lite de skulle ha stilt opp med etter halvtimen spilt. I det 38. minutt måtte Gomes på ny hente ballen ut av nettet.

Denne gangen var det Agüero som spilte servitøren da han tredde Jesus igjennom med en herlig stikker. Det brasilianske supertalentet gjorde ingen feil da han hamret ballen i mål via Gomes' lengste stolpe.

Dommer Anthony Taylor sendte lagene til pause på stillingen 3-0 for Manchester City. All mulig grunn til å smile for Pep Guardiola og hans gutter midtveis.

Luftrommet



Watford forsøkte å presse høyere i den andre omgangen, og etter timen spilt viste Richarlison at han er å regne med i luftrommet. Holebas' corner var god, og kun en blokkering fra en City-forsvarer stoppet brasilianerens forsøk.

En annen som viste seg sterk i luftrommet var Nicolás Otamendi. Etter en kort corner fikk Silva til slutt slått ballen inn. Der inne regjerte argentineren i luftrommet og stanget inn Citys fjerde.

Watford må nok øve på dødballer den kommende uka, for i det 73. minutt skulle Etienne Capoué ha scoret et trøstemål for vertene. Han fikk stå umarkert å heade, men klarte ikke å få forsøket litt på mål.

City fortsatte å vinne ballen høyt, og i det 80. minutt kombinerte innbytterne Ilkay Gündogan og Leroy Sané herlig. Sistnevntes avslutning smalt dog på feil av Gomes' nett.

Minuttet etter skulle Agüero stå for kampens store prestasjon da han snodde seg vei igjennom Watford-feltet. Etter å ha gått forbi fire mann, fikk han skrudd ballen inn i mål forbi Gomes. En helt vanvittig scoring av argentineren.

Like før slutt ble Raheem Sterling langt i bakken og dommer Taylor var ikke i tvil da han pekte på straffemerket. Sterling fikk selv sjansen fra elleve meter og hamret ballen i mål.

Dermed kunne City og Guardiola juble over en meget imponerende 6-0-seier over Watford på Vicarage Road. Maktdemonstrasjon fra Pep Guardiolas gutter.

