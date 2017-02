Ahmed El Amrani har signert for Stabæk

ANNONSE

Stabæk har signert høyrebacken Ahmed El Amrani. Oslogutten har undertegnet en ettårskontrakt med Toni Ordinas' klubb, og ankommer gratis etter at hans kontrakt med svenske Ljungskile gikk ut.

Han har trent med Stabæk de siste ukene, og sluttet seg til troppen som dro til Malta for sesongoppkjøringen denne uken.

- Jeg har signert for ett år, og er veldig glad. Jeg har ventet veldig lenge på denne sjansen, og er glad jeg fikk den av en klubb som Stabæk, forteller Ahmed El Amrani til Nettavisen.

Lang vei



Høyrebacken har tidligere vært innom både Vålerenga og Lyn i hjembyen Oslo, og Fyllingsdalen. De siste to årene har han vært, som nevnt, i Ljungskile i svensk andredivisjon.

Dermed har veien vært lang og meget utradisjonell for 24-åringen fra Sagene. Likevel har han aldri gitt opp håpet om å en dag få spille på øverste nivå i Norge.

- Noen utvikler seg fort, mens noen trenger litt mer tid. Jeg er mer av typen som setter pris på hardt arbeid, og aldri gir opp. Veien har ikke vært lett, men har vært målrettet og profesjonell, forteller El Amrani.

Målmaskin



Fra sin offensive backposisjon har han levert jevnt og trutt med scoringer, og i sin siste sesong i Ljungskile leverte Sagene-gutten hele seks ligascoringer fra backposisjonen.

- Jeg har jo tidligere spilt høyrere i banen. Jeg var jo kant og har siden blitt omskolert til back, så jeg har offensive kvaliteter. Det hører med til historien at jeg fikk mye tillit på kantplass også, og da fikk jeg en del målpoeng, sier El Amrani.

Han forteller at han ikke er lovet noen plass eller spilletid i Stabæk, og at det hele kommer an på hvor godt han gjør det. Det er en realitet han er blitt vant med etter flere med jobbing mot en sjanse på øverste nivå.

- Jeg har endelig blitt belønnet med en fin mulighet som jeg håper jeg kan ta, og deretter ta ytterligere steg. Jeg må få berømme min rådgiver Jimmy Westerheim som har vært utrolig viktig for meg på denne reisen, sier El Amrani.

Nå ser han kun frem til å kunne sette sitt preg på Eliteserien.

- Det var en fantastisk følelse da Stabæk tilbød meg kontrakt. Nå skal jeg gjør alt jeg kan for å gi noe tilbake. Alt er opp til meg, sier El Amrani.