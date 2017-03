Alexis Sánchez' oppførsel mot Bayern München får kritikk

ANNONSE

Se hendelsen der Sánchez ler mens medspillerne rundtspilles i videovinduet over.

Det ble ingen underholdende tirsdagskveld i Champions League for Arsenal, som gikk på sitt andre strake 5-1-tap mot Bayern München. Tapet, på hjemmebane, betyr at de tyske mesterne er videre med sammenlagtsifrene 10-2.

Arsenal, og spesielt trener Arsene Wenger, har lenge måtte tåle kritikk for underprestering, og etter tirsdagens opptreden vil nok ikke kritikerne bli færre. Likevel er det nok en annen episode som vil få etterspill.

For da Arturo Vidal hadde satt inn kampens siste scoring så fant kameraene frem til landsmann Alexis Sánchez på benken. Der var det tydelig at Arsenal-spilleren slet med å stoppe sin egen latter.

- Ikke smil denne gangen, Alexis Sánchez, da preger du nok nyhetsbildet igjen, sa Viasat-kommentator Roar Stokke i det kameraene fanget opp Arsenal-stjernens glis på benken.

Dette er andre gangen på kort tid at chileneren, tilsynelatende, har det morsomt på benken mens laget hans sliter på banen. Mot Liverpool har det også blitt påpekt at Sánchez så ut til å fryde seg de gangene kameraene filmet han på benken på Anfield.

Det har gjort at flere på sosiale medier tenner på alle plugger, og mener at dette er totalt uakseptabelt av Arsenals nummer syv.

Sanchez must know there'll be cameras on him there. Yes, the defending was objectively hilarious, but come on — Jack Lang (@jacklang) March 7, 2017

Alexis Sanchez genuinely looks f*cking delighted. — Paddy Power (@paddypower) March 7, 2017

SANCHEZ WAS LAUGHING HE CAN'T FOOL US BY HIDING HIS MOUTH — . (@madridista_ffm) March 7, 2017

So Cech is having a laugh with Sanchez on the bench & it's Sanchez who gets all the shit? Okay. Despite Cech being crap all season. — Highbury Harold (@BlackScarfAFC) March 8, 2017

Alexis Sanchez .. You're a real disgrace to football pic.twitter.com/RP8szCzTuv — Adel Koraiem (@adelkoraiem) March 8, 2017

To be fair to Sanchez last night was one of those, if you don't laugh you'll cry moments... #AFCVFCB — Daniel Cutts (@Journo_Slash) March 8, 2017

Back Sanchez to the hills but to laugh during that, I am a million miles away from cracking a smile. Needs to understand fans perspective — Jammo (@GoonerJammo) March 8, 2017

Den siste uken har ryktene om en krangel mellom Sánchez og Arsene Wenger vært diskutert i engelsk media, og flere har hevdet at 28-åringen er klar for å forlate Arsenal.

De ryktene vil nok fortsette inn i ukene som kommer ledende opp mot sommervinduet. Da gjenstår det å se hvem av Wenger og Sánchez som ler til slutt.