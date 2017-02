Alli så rødt da Tottenham røk ut av Europa League

ANNONSE

TOTTENHAM - GENT 2-2 (2-3 sammenlagt)

Tottenham er ute av Europa League etter at de ikke maktet mer enn 2-2 på hjemmebane mot Gent. Den belgiske klubben vant det foregående oppgjøret 1-0.

Ting så oppløftende ut for Spurs da Christian Eriksen gav de hvitkledde ledelsen i det 10. minutt. Harry Kane gav bortelaget en hjelpende hånd da han satte ballen i eget mål midtveis i omgangen.

Det som likevel vil bli diskutert mest er Dele Allis røde kort. Engelskmannene leverte en voldsom stempling på Brecht Dejaeghere like før pause, og gjorde helt klart jobben vanskeligere for sine lagkamerater.

Fotballjournalist i The Times, Henry Winter, var ikke veldig imponert over det han så fra den unge, engelske midtbanespilleren.

- Det er ingen tvil rundt det røde kortet. En stygg og farlig takling fra Dele Alli. Å være frustrert fra en tidligere situasjon er ingen unnskyldning, skrev Winter på sin Twitter-konto.

No doubt about that red card. Filthy, dangerous tackle from Dele Alli. Frustration at earlier incident no excuse. — Henry Winter (@henrywinter) February 23, 2017

Victor Wanyama tente håpet på ny, før Jeremy Perbet sikret avansement for belgierne rundt ti minutter før full tid. Dermed er det Gent som er videre i Europa League.

Røde Dele



Det startet godt for Tottenham i den første omgangen og allerede etter ti minutter hadde danske Christian Eriksen gitt de fremmøtte på Wembley grunn til å tro.

For etter å ha løpt seg fri på en herlig frispilling fra Toby Alderweireld gjorde dansken ingen feil alene med keeper Lovre Kalinic. Dermed stod det 1-1 sammenlagt etter ti minutter.

Hjemmelaget presset og presset på for å få det forløsende andre målet, men det ville seg rett og slett ikke for Mauricio Pochettinos menn. Dertmed var det duket for et lite sjokk.

I det 20 minutt ruvet nemlig Stefan Mitrovic høyest på corner, og fikk headet ballen inn i farlig sone. Der stod Harry Kane, og på merkelig vis klarte den engelske superspissen og vri headingen på eget mål.

Hugo Lloris var utspilt og Gent kunne feire et livsviktig bortemål på Wembley. Nå måtte Tottenham ha minst to scoringer til for å gå videre i Europa League.

Kane var kun centimetre fra å rette opp feilen sin fem minutter etter. Ben Davies' innlegg langs bakken var godt, men Tottenhams nummer ti rakk ikke frem.

Gent klarte omsider å frustrere Tottenham med røft, tøft og kompakt forsvarsspill. En som virket å virkelig føle presset var Dele Alli, for i det 38 minutt endret kampbildet seg fullstendig.

I en duell med Brecht Dejaeghere leverte Alli en vanvittig stempling på kneet til Gent-forsvareren. Dommer Manuel de Sousa trengte ikke lange betenkningstiden og viste engelskmannen ut.

Tottenham virket smått sjokkerte etter utvisningen. Dermed kunne Gent smile bredest med 1-1 i garderoben etter de første 45 minuttene på den engelske nasjonalarenaen.

Håpet tennes og slukkes



Spurs fortsatte å skru opp tempoet innledningsvis i den andre omgangen, men på ny fortsatte Gent å frustere med sitt gode forsvarsspill. Likevel var Eriksen fortsatt et uromoment.

I det 53 minutt burde nok dansken ha vært mer oppmerksom da Kane spilte han herlig igjennom mot Kalinic. Han rakk ikke frem til ballen, og Gent-keeperen fikk avverget situasjonen.

Kun fire minutter senere var rollene snudd da Eriksen på nydelig vis spilte fri Kane. Engelskmannen hadde både tid og rom, men klarte å hamre ballen utenfor Gent-buret.

Det var likevel duket for ny spenning i oppgjøret etter timen spilt da Eriksen, på ny, serverte opp en herlig ball. Denne gangen var det Victor Wanyama som var mottaker.

Kenyaneren bredsidet ballen herlig i Kalinic' lengste hjørne, og Gents burvokter kunne lite gjøre. Dermed trengte Tottenham én scoring til for å sikre avansement.

I det 68. minutt var Tottenham nære den forløsende scoringen da Gent holdt på å klomse ballen i eget mål etter en corner fra Eriksen. Det virket nesten bare som et tidsspørsmål før Tottenham skulle finne nettmaskene.

Bortelaget så tidvis litt ute av kampen, men i det 73 minutt burde de ha sikret avansementet. Innlegget fra venstre ble møtt av en ensom Moses Simon på bakerste stolpe. Han klarte ikke å få vridd headingen sin på mål.

Men i det 82 minutt skulle det ikke lenger være noen tvil. Gent kom på en herlig kontring og etter mye klabb og babb inne i feltet var innbytter Jeremy Perbet kjappest fremme og fikk dyttet ballen forbi Hugo Lloris.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Wembley. Dermed er det Gent som på noe overraskende vis tar seg videre i Europa League. Tottenham er slått ut av sin andre europeiske turnering for sesongen.