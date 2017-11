Álvaro Morata forteller hvorfor han valgte Chelsea over Manchester United

Kunne blitt en del av José Mourinho og hans mannskap sist sommer.

Søndag møtes Manchester United og Chelsea til dyst i Premier League. Selv om mye av fokuset vil være på hvem som trekker det lengste strået av de to storhetene, er det ventet å bli stort fokus på spisskampen.

DUELLEN: Romelu Lukaku var også koblet med Chelsea, før han endte i Manchester United.

I sommer var nemlig Romelu Lukaku og Álvaro Morata begge koblet med overganger til United og Chelsea. Til slutt endte det med at Lukaku bytte tut blått i Everton med rødt i United, mens Morata sa farvel til Real Madrid for spill i Chelsea.

Nå innrømmer likevel spanske Morata at ting fort kunne sett annerledes ut.

- Jeg kunne gått til Manchester United, og andre lag i Premier League. Chelsea viste meg at de virkelig ønsket meg i klubben, sier den spanske spissen ifølge The Independent.

Morata kostet Chelsea 70 millioner pund (ca 750 millioner kroner), og har så langt levert seks mål og tre målgivende på ni ligakamper. Det har bidratt til at Chelsea, i skrivende stund, ligger på fjerdeplass i Premier League.

Les mer: Lørdagens Premier League-rykter

Madrid-gutten forteller at det var Chelsea som virkelig gjorde mest for å sikre seg hans underskrift da det ble klart at tiden i Real Madrid var forbi.

- Antonio Conte, Michael Emenale (sportsdirektør i Chelsea) og Marina Granovskaia (Chelsea-direktør) ringte meg i sommer, så det var ingen sjans for at jeg kunne gå til en annen klubb enn Chelsea, sier Morata.

- Det viktigste er at jeg er en del av Chelsea og jeg er veldig glad for dette, og det er på tide å slåss for den blå drakta. Jeg vil spille godt, og vinne med denne drakta, sier Morata.

Så langt står Chelsea på 19 poeng, hvilket er fire poeng bak Manchester United, som ligger på andreplass i Premier League. De to storklubbene møtes til dyst søndag.

I den interne spisskampen mellom Morata og Lukaku er det belgieren som fører an. Han står med syv scoringer og tre målgivende for José Mourinhos menn før storoppgjøret på Stamford Bridge.

Mest sett siste uken