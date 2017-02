Amerikansk avis: - Georges St-Pierre returnerer til UFC

Den folkekjære MMA-utøveren Georges St-Pierre returnerer til UFC etter over tre år siden sist kamp. Det er det den amerikanske avisen Los Angeles Times som melder om nyheten.

St-Pierre har ikke gått kamp siden 2013 da han slo Johny Hendricks på kontroversielt vis. Året etter røk korsbåndet på trening, og han kom aldri til enighet med UFC om nye kamper. Hans kontrakt med forbundet gikk ut i 2015.

Dana White just made it official to me: @GeorgesStPierre is back in the UFC. Signed deal. More soon at @latimessports ...