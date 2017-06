ANNONSE

Ishockeyspilleren Andreas Martinsen har blitt enig med Montreal Canadiens om en ny avtale. Dermed fortsetter nordmannen sin NHL-karriere.

Det bekrefter Canadiens på klubbens eget nettsted mandag.

- Montreal Canadiens har i dag kunngjort at vi har kommet til enighet med den norske forwarden Andreas Martinsen om en ny kontrakt for 2017/2018-sesongen. 26-åringen kom til klubben fra Colorado Avalanche, heter det i en uttalelse.

Kontrakten er en såkalt enveiskontrakt. Det betyr at Martinsen får samme lønn om han blir sendt ned til farmerlaget i løpet av sesongen, skriver TV 2.

Martinsen har spilt for klubber som Düsseldorfer EG, Leksands IF og Lillehammer tidligere i karrieren. Han og landslagskollega Mats Zuccarello (New York Rangers) er Norges to NHL-proffer.

