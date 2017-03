Andreas Stjernen endte på andreplass i Granåsen

ANNONSE

TRONDHEIM/GRENSEN (Nettavisen): Det lå an til en thriller i den andre omgangen i Granåsen da Andreas Stjernen og Stefan Kraft gjorde opp om førsteplassen. Kraft fra Østerrike skulle vise seg å bli et nummer for stort for Stjernen med et kjempehopp på 142.5 meter i den andre omgangen.

Stjernen banket til med 138.0 meter i den andre omgangen, og lå an til å ta seieren på torsdagens renn da kun Kraft gjenstod på toppen. Seieren beyr at Stefan Kraft leder Raw Air sammenlagt foran polske Kamil Stoch.

- Dette er en kjempeprestasjon av Andreas Stjernen, mente Johan Remen Evensen fra NRKs kommentatorplass da det ble klart at Kraft snøt Stjernen for seieren i Granåsen.

God norsk dag



Selv var Stjernen veldig fornøyd med det han hadde levert i den andre omgangen.

- Jeg synes jo det var brukbart treff igjen. Jeg så at jeg kom mot den grønne linja for en gangs skyld, så det var artig. Det er herlig, jeg føler meg priviligert som får hoppe her, og å få prestere og komme på pallen er stort, sa Stjernen til NRK etter dagens renn.

En annen nordmann som forbedret seg fra den første omgangen var Johann André Forfang. Han hoppet halvmeteren lengre i den andre omgangen og landet på 136 meter i Granåsen. Det betød 6. plass for Forfang.

Daniel-André Tande hoppet seg opp fra 127 meter til 132 meter i den andre omgangen, og endte på 10.plass. Han tok ledelsen foran polske Maciej Kot etter å ha hoppet som nummer ti i den andre omgangen.

- Jeg treffer bedre med timinga. Når du treffer bedre med posisjonen treffer du også bedre med timinga i hoppet, sa Tande til NRK som også så frem til neste Raw Air-renn i Vikersund.

En annen som virkelig banket til i den andre omgangen var Joakim Aune. Fra å ha endt på 126 meter, og med usikkerhet rundt om hvorvidt han ville kvalifisere seg til den andre omgangen dunket han til med 130 meter. Dermed lå han foran blant annet østerrikeren Michael Hayböck.

Med én meters forbedring la Anders Fannemel seg inn på en fjerdeplass i finaleomgangen. 128 meter i den første omgangen ble til 129 meter i den andre, men holdt ikke til mer enn en 14.plass for Fannemel.

Robert Johansson var første nordmann ut i den andre omgangen, og landet på 121.5 meter i bakken i Granåsen. Det holdt til en 29.plass for 26-åringen. Halvor Egner Granerud klarte ikke å følge opp den flotte førsteomgangen, og hoppet åtte meter kortere i den andreomgangen. Med 125 meter endte han på en ..plass.

Stjerne-svev



Andreas Stjernen fortsatte den fantastiske formen fra onsdagens Raw Air-renn, og banket til med 138.5 meter i den første omgangen. Kjempehoppet betød at 28-åringen, som endte på andreplass under gårsdagens kvalifisering, endte også på andreplass i den første omgangen.

For ingen kunne gjøre noe med verdenscupleder Stefan Kraft. Østerrikeren dunket til med et hopp på 138 meter, men bedre stilpoeng enn Stjernen.

Lengst i bakken i den første omgangen var likevel tyske Markus Eisenbichler som landet på 141 meter. Dårlige stilpoeng gjorde likevel at tyskeren la seg på en andreplass bak Stjernen. Sammenlagtleder Andreas Wellinger ligger på 6. plass etter den første omgangen.

Med et hopp på 135.5 meter imponerte Johann André Forfang i den første omgangen i Granåsen. Med gode stilkarakterer tok han en suveren ledelse etter å ha hoppet som nummer 20 i den første omgangen.

- Han har noe å gå på, mente landslagssjef Alexander Stöckl etter Forfangs kjempehopp i den første omgangen.

Daniel-André Tande fikk det ikke til å stemme i den første omgangen. Som tredje sist landet han på 127 meter, hvilket betød 19. plass. Han er også kvalifisert til den andre omgangen.

Halvor Egner Granerud hamret til med et kjempehopp på 133 meter, og med gode stilkarakter betød det også ledelse for 20-åringen som representerer Asker Skiklubb.

Med et hopp på 128 meter kunne også Anders Fannemel se frem til finaleomgangen i Granåsen. Det samme kan Robert Johansson som landet på 126.5 meter.

Joakim Aune var den dårligste nordmannen i den første omgangen. 23-åringen, som hopper for Byåsen, landet på 126 meter. Det skulle uansett vise seg å være godt nok for Aune, som også var klar for finaleomgangen.