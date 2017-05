Antoine Griezmann fyrer opp under United-ryktene i ny reklamefilm

ANNONSE





Se Griezmanns nye reklamefilm for Huawei, der han prater med "José" i videovinduet ovenfor

Ryktene rundt Antoine Griezmann og Manchester United vil aboslutt ingen ende ta. Nå har hovedpersonen selv valgt å fyre opp under ryktene med en reklamefilm for mobilprodusenten Huawei.

For i reklamen møter nemlig en fan på Griezmann på vei ut fra en restaurant. Der spør han om han kan få ta et bilde med Atlético Madrid-stjernen.

Det kan han, men han må først legge på telefonen med en herremann ved navn "José". Det er jo en artig tilfeldighet at José også er fornavnet til Manchester United-trener José Mourinho.

Det er også verdt å nevne at José er et meget populært navn i Spania, blant annet har Griezmann en lagkamerat som heter José María Giménez. Det kan jo fort ha vært han som slo på tråden?

JOSÉ: Manchester United-trener José Mourinho skal være veldig interessert i Antoine Griezmann.

Det hele er uansett meget underlig, og timingen for en slik video er jo litt spesiell. Kanskje Griezmann selv synes dette hele begynner å bli litt fjollete, og derfor leker seg litt med dette?

Uansett skal han ha bedt Atlético Madrid om å få forlate klubben. Den nyheten ble meldt av den spanske radiokanalen Cadena COPE tirsdag ettermiddag.

Siden har Griezmann snakket med fransk presse der han bekreftet at han har snakket med ledelsen, men at han er «fornøyd i Atlético Madrid». Dette følger han opp med da en uke etter at han meldte at det er en «6 av 10»-sjanse for at han går til Manchester United.

Dermed har vi en fransk superstjerne som tilsynelatende vet at dette er en overgangssaga han tjener godt på. Han har i tillegg fått med seg en annen venn på laget.

Pogba's reaction when asked about Griezmann joining United. 🤙🏾😎🇫🇷 #mufc pic.twitter.com/mPKjST3Qoc — United Xtra (@utdxtra) May 28, 2017

For når Paul Pogba ble spurt om han forventet at en overgang for Greizmann kunne skje, svarte franskmannen nemlig kun «vent og se».

Og det er nok det smarteste rådet man kan få i alt dette. Enn så lenge får man undre seg hvem denne "José" er, og hvilken farge som er på drakta til Antoine Griezmann neste sesong.