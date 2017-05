Appiah har signert for engelsk klubb

ANNONSE

Vikings leiesoldat Kwesi Appiah har signert for AFC Wimbledon og forlater dermed Stavanger-klubben.

Stavanger Aftenblad skrev tirsdag at Kwesi Appiah forlater Viking. Onsdag skriver den engelske avisen Getwestlondon at neste stoppested for 26-åringen blir League One-klubben ACF Wimbledon.

Appiah gikk til Crystal Palace i 2012, men har vært utlånt til åtte forskjellige klubber etter overgangen. Siste leieopphold var altså i eliteserien for Viking, der det ble åtte kamper på ghaneseren.

Viking-trener Ian Burchnall sier også til Stavanger Aftenblad at Robin Shroot drar tilbake til Hødd i sommer, og at Michael Ledger trolig reiser tilbake til Sunderland. '

Burchnall har fått signaler om at det vil komme midler til å hente nye spillere.

- Det er vanskelig å si hva vi trenger av penger, men sportslig trenger vi fem kvalitetsspillere som går rett inn på laget og forsterker det. De neste fire ukene blir viktige når vi skal skaffe nye spillere, og vi er allerede godt i gang, sier Burchnall.

