Arsenal senket Stoke og tok et stort skritt mot Champions League

STOKE - ARSENAL 1-4

Arsenal nekter å gi opp håpet om en plass i Champions League, og 4-1-seieren over Stoke lørdag vil nok ha gitt ny motivasjon i kampen om å ende blant topp fire i Premier League.

Scoringer av Alexis Sánchez, Mesut Özil og Olivier Giroud (2) fikset Arsene Wenger de tre poengene. Peter Crouch reduserte med hånda i andre omgangen. Det skulle likevel ikke ha mye å si for utfallet.

- Crouch stuper jo inn og vi tror det er en kjempescoring! Crouch, juksemakeren, sa en lattermild Steffen Iversen i TV 2-studioet da de fikk seg situasjonen på nytt i studio.

Sánchez' mål vil nok huskes ganske så godt da chileneren hadde bedt om å bli byttet ut kort tid i forkant. Han fant uansett litt energi til å hamre inn den viktige tredjescoringen, og sikret Arsenal de tre poengene.

He was signalling to the bench a minute ago, but he's just smashed the ball through Shawcross' legs to score!#SCFCvAFC 🔴 1-3 ⚫ (76) pic.twitter.com/ZJdmlTVuGp