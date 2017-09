Arsenal svarte kontant på kritikken fra sine egne

Angrepsduo fikk stående applaus.

ARSENAL - BOURNEMOUTH 3-0:

Skuffelsen fra de første rundene i Premier League er i ferd med å legge seg for Arsenal.

Lørdag fikk londonklubben en fin oppreisning med en klar 3-0-seier over Bournemouth og Joshua King.

Med lagets største stjerne, Alexis Sánchez, plassert på benken fra start, styrte Arsenal begivenhetene som de ville omtrent fra avspark.

Danny Welbeck scoret to, og Alexandre Lacazette banket inn en perlescoring, på veien mot en solid oppreisning etter to tap på de første tre ligakampene.

Da de to angriperne ble tatt av banen et kvarter før slutt mottok de stående applaus fra tribunene på Emirates.

Welbeck brukte bare seks minutter på å sende vertene. Avslutningsteknikken var litt uortodoks, men holdt like fullt til å overliste Bournemouth-målvakt Asmir Begovic.

Sead Kolasinac sto for forarbeidet ute til venstre. Innlegget fra bosnieren havnet litt bak Welbeck, før sistnevnte nikket via sin egen skulder og ned i korthjørnet.

Samme Welbeck var nest sist på ballen før kampens andre scoring. Målscorer Alexandre Lacazette skal likevel ha mesteparten av æren for fulltrefferen.

Den franske spydspissen sendte ballen opp i vinkelen på nydelig vis etter 27 minutters spill.

Angrepet startet helt bakerst hos keeper Petr Cech. Etter to pasninger spilte Arsenal seg enkelt fram til farlig område, og der fikset Welbeck og Lacazette resten.

Arsenal are 2 up. Gunners legends everywhere are silenced.