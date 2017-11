Arsenal tok seg videre i Europa League etter målløst oppgjør

Er klare for 32-delsfinalen etter oppofrende forsvarsspill fra gjestene.

ARSENAL - RØDE STJERNE 0-0

Det ble en skuffende aften for Arsenal i Europa League etter at de ikke maktet å bryte ned Røde Stjerne fra Serbia. Det endte 0-0 på Emirates Stadium.

Arsenal, som lot flere v sine unggutter starte kampen, hadde sine muligheter til å avgjøre oppgjøret. Spesielt Jack Wilshere vil nok føle at han burde gitt Arsene Wengers menn ledelsen i den andre omgangen.

Gjestene hadde også store muligheter til å virkelig sjokkere i den engelske hovedstaden, men det hele rant ut i sanden for begge lag denne torsdagskvelden.

En som virkelig skuffet for Arsenal var Theo Walcott, og flere Arsenal-supportere tok til sosiale medier for å vise sin misnøye for angriperen.

- Hvor mye er det Walcott tjener igjen, spør en Arsenal-supporter som ikke var imponert.

- Walcott kaster bort 140.000 pund (ca 1.5 millioner norske kroner) i uka. Man kan like gjerne donere lønna til veldedighet, skriver en annen bruker på Twitter.

- Det Coquelin og Walcott har prestert i kveld er noe av det verste jeg har sett i Arsenal-drakt. Helt grusomt, skriver en annen Arsenal-supporter på Twitter.

En annen som ikke var kjempefornøyd etter kampen var Arsenals Jack Wilshere.

- Da turneringen startet så visste vi at vi hadde nok kvalitet til å komme oss igjennom gruppespillet. Dersom du ikke kan vinne, så ikke tap kampen. Vi er ikke fornøyde med ett poeng, men vi tar det med oss, sa Wilshere til BT Sport.

0-0 i London, og med 5-2-seier for Köln mot BATE Borisov betyr likevel at Arsenal er klare for neste runde at årets Europa League-sesong. De står med ti poeng etter fire kamper spilt. Det er dermed seks poeng ned til BATE, som møter Røde Stjerne, som har fem poeng opp til Arsenal, i neste gruppespillskamp.

Store sjanser



Arsenal startet den første omgangen best, og etter ti minutter var unggutten Ainsley Maitland-Niles på farten nedover langs Arsenals venstrekant.

Ballen inn i boks var god, og foran mål lurte Olivier Giroud. Kun en fabelaktig redning av Milan Borjan i Røde Stjerne-buret gjorde at det fortsatt stod 0-0.

Gjestene fra Serbia jobbet seg vei inn i kampen, og sjokkerte London-laget ved flere anledninger denne torsdagskvelden på Emirates Stadium.

I det 36. minutt suste gjestene på en kontring og ballen havnet til slutt hos Slavoljub Srnic som fikk muligheten til å avslutte. Forsøket gikk dog rett på keeper Matt Macey.

Like etter skulle Røde Stjerne igjen teste den engelske burvokteren. Etter en innøvd variant på corner fikk nemlig Vujadin Savic muligheten til å heade fra fem meter. Macey fikk hånda opp, og slo ballen i tverrligger og ut.

Like før pause skulle nok serberne ha tatt ledelsen da toppscorer Richmond Boakye ble spilt igjennom på løp, og alene med keeper Macey. Ghaneseren klarte ikke å holde hodet kaldt, og sleivet avslutningen godt utenfor mål.

Dermed slapp Arsenal med skrekken de første 45 minuttene, og dommer Luca Banti sendte lagene til pause på stillingen 0-0.

Redning på strek



Arsenal suste i gang i den andre omgangen, og midtstopper Damien Le Tallec så ut til å slite med landsmann Giroud som ruvet i duellspillet innledningsvis i den andre omgangen.

I det 64. minutt skulle Jack Wilshere ha gitt Arsenal ledelsen da han fikk stå på fem meter og avslutte. Han fikk vippet ballen forbi keeper Borjan, men en helt vanvittig redning av Le Tallec på streken gjorde at det stod 0-0.

Theo Walcott var anonym i store deler av oppgjøret, men Wilshere fant landsmannen med et flott innlegg i det 76. minutt. Headingen seileten utenfor mål.

Arsenal kastet innpå ligacup-helten Eddie Nketiah mot slutte i håp om å sikre seg alle de tre poengene. Dessverre ville det seg ikke for 18-åringen denne gangen.

Med 0-0 og Köln-seier over BATE Borisov kan Arsenal likevel se frem til 32-delsfinalen av Europa League.

