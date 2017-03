Arsene Wenger avviser problemer med Alexis Sánchez

ANNONSE

Det siste døgnet har ryktene florert rundt en krangel mellom Arsenal-trener Arsene Wenger og stjernespiller Alexis Sánchez. Dette skal ha ført til at Sánchez ble benket mot Liverpool i «The Gunners» 3-1-tap på Anfield.

Siden skal spekulasjonene ha vært mange og flere engleske medier meldte søndag at Sánchez nå har fått nok av den franske trenerlegenden. Selv roet Wenger situasjonen ned.

- Det er ikke sant at jeg og Sánchez har kranglet. Jeg respekterer at dere må fylle avisene deres med nyheter. Det må vi egentlig bare akseptere, sa Wenger på pressekonferansen i følge engelske Daily Mirror før midtukens returkamp i Champions League mot Bayern München.

Selv om Sánchez skulle ønske å forlate Arsenal, så mener Wenger at avgjørelsen ikke er opp til chileneren alene.

- Han har 15 måneder igjen av sin kontrakt. En avgjørelse vil ene og alene hvile ved Arsenal rundt et salg, sa Wenger.

Selv har Sánchez tatt til Instagram der han har vist sin støtte til klubben.

- En ekte kriger slåss ikke for hatet han har mot de foran seg, men for kjærligheten for de som står bak ham, skriver Sánchez og legger til flere bilder av seg selv i Arsenal-drakt.

Wenger og hans mannskap tapte hele 5-1 i München og de aller fleste anser mulighetene for avansement som minimale. Det skal ha ført til en usikkerhet i Arsenals spillergruppe. Det er noe Wenger ikke avviste.

- Styret velger en trener. Dersom jeg spør deg, er alle bak deg der du jobber? Jeg kan love deg at du finner noen som ikke er det. Din sjef bestemmer om du er her. Spillerne bestemmer ikke treneren, sa Wenger.

Selv om Wenger er veldig klar på at Arsenal muligens har kastet bort sjansen til videre spill i Champions League så kom han også med en oppfordring til sine spillere.

- Spillerne er klare for å slåss. Vi lever i en verden av små marginer og dersom du gir litt inn så ser det ut som du ikke slåss, sa en kampklar Wenger før tirsdagens oppgjør.

