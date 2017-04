Arsene Wenger skal ha stoppet Thierry Henry fra trenerjobb i Arsenal

ANNONSE

Det er mye kontrovers rundt Arsenal-trener Arsene Wenger om dagen. Nå skal den legendariske franskmannen, ifølge engelske The Mirror, ha stoppet en av klubbens største legender fra å innta en trenerrolle.

Avisen hevder nemlig at Thierry Henry har vært ønsket av styremedlem, Josh Kroenke (sønn av Arsenals hovedaksjonær, Stan Kroenke), i en trenerjobb ut sesongen. Dette for å kanskje kunne gi laget ny giv inn mot sesonginnspurten.

Henry, som er assistent til Roberto Martínez på det belgiske landslaget, skal ha vært positiv til å jobbe under Wenger. Likevel skal trenerlegenden ikke ha vært veldig mottakelig til forslaget.

Wenger hentet Henry til Arsenal i 1999 fra italienske Juventus. På åtte år vant de to ligatitler og to FA-cuptitler sammen. Henry står også med 228 mål på 376 kamper totalt for «The Gunners».

Det har tidligere vært diskutert hvorvidt Henry skulle få en form for trenerrolle i Arsenal etter at han la skoene på hylla i 2014. Så langt har det ikke latt seg gjøre for franskmannen, som også jobber som ekspert for engelske SkySports.

Tidligere skal Wenger ha stoppet Henrys forsøk på å bli trener for U18-laget til Arsenal. Der skal Henry, ifølge The Mirror, til og med ha tilbudt seg å jobbe gratis. Wenger skal i tillegg ha takket nei da Henry kom med forslaget om å jobbe med Arsenals spisser på deltid.

Avisen spekulerer i om dette har noe gjøre med at Wenger har sett på Henry som en mulig trussel til sin rolle i klubben, og har derfor stoppet hans forsøk på å ta over.

Også Patrick Vieira skal ha blitt sett på som en potensiell trussel av Wenger, hvilket forklarer hvorfor Arsenal ikke har vist større interesse for å hente inn den tidligere midtbanegeneralen.

Franskmannen, som endte sin karriere i Manchester City, har tidligere trent de himmelblås reserver. Han er i dag hovedtrener for New York City FC som til daglig spiller i MLS.