Asmir Begovic klar for Bournemouth

Bournemouth bekrefter på sine hjemmesider at de har signert Asmir Begovic fra Chelsea. Den 29 år gamle keeperen har skrevet under en langtidskontrakt med Eddie Howes menn.

Den bosniske landslagskeeperen forlater dermed den regjerende seriemesteren Chelsea etter to sesonger. Han har tidligere spilt for både Portsmouth og Stoke.

- Bournemouth er en spennende og ambisiøs klubb som har alltid for å sikre seg en veldig lysende fremtid. Å være del av et Chelsea som vant ligaen var fantastisk, men jeg følte at tiden var inne for et skifte fordi jeg må spille fast igjen, sier Begovic til Bournemouths egen hjemmeside.

I Chelsea har Begovic, som står med over 170 ligakamper i Premier League, for det meste vært erstatteren til førstekeeper Thibaut Courtois. Denne sesongen har Begovic voktet Chelsea-buret kun åtte ganger.

- Asmir er en fantastisk keeper som har bevist at han takler det høyeste nivået i flere år. Han er den riktige alderen, og den som passer best. Han er en leder, og akkurat den karakteren du ønsker å ha i ditt lag, sier Bournemouth-trener Eddie Howe til Bournemouth sine hjemmesider.

Begovic blir dermed lagkamerat med blant andre Joshua King. Nordmannen hamret inn hele 16 mål denne sesongen i Premier League.