Atlético utklasset Sevilla

Atlético Madrid er i ferd med å finne storformen. Søndag ble et Sevilla ute av form slått 3-1 hjemme på Vicente Calderón.

Med seieren er Diego Simeones menn kun to poeng bak nettopp Sevilla på tredjeplass i La Liga. Ettersom lagene viser vidt forskjellig formkurve, vil det ikke overraske noen om Atlético er forbi innen kort tid.

Diego Godin stanget hjemmelaget i føringen åtte minutter før pause. Midtstopperen kunne umarkert enkelt score på frisparket fra Antoine Griezmann. Som i mesterligaexiten mot Leicester var det igjen forferdelig forsvarsspill av Sevilla.

Torres tilbake

Etter en time doblet Griezmann med et vakker frispark. Bortelagets keeper Sergio Rico var sjanseløs. Et kvarter senere kunne Koke fra kort hold gjøre 3-0.

Fernando Torres var tilbake på banen for første gang siden hodesmellen han pådro seg i 1-1-kampen mot Deportivo La Coruña for litt over to uker siden. Atlético-spissen erstattet Kévin Gameiro etter 63 minutter. Hjemmepublikummet ga ham en heltemottakelse.

Joaquín Correa ga Sevilla et trøstemål fem minutter før slutt. Fra skrå vinkel plasserte han ballen i korthjørnet.

Peker nedover

Det var Atletico Madrids tredje strake seier. For Sevilla fortsetter derimot nedturen. Laget er uten seier på sine tre siste La Liga-oppgjør. Sevilla kom til hovedstaden med to skuffende 1-1-kamper mot opprykkslagene Alavés og Leganés.

Pilen peker definitivt feil vei for Jorge Sampaolis mannskap, som inntil nylig fortsatt var å regne med i den spanske gullkampen. Med én kamp mer spilt er Sevilla åtte poeng bak Real Madrid på tabelltoppen.

