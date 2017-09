Avis: WADA frikjenner 95 russiske utøvere

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

WADA kommer til å frikjenne 95 russiske idrettsutøvere som har vært etterforsket i forbindelse med landets påståtte dopingprogram, ifølge New York Times.

Verdens antidopingbyrå har i en tid sett nærmere på sakene til en rekke utøvere som mistenkes for å ha vært involvert i Russlands årelange dopingprogram. Det kom fram i den mye omtalte McLaren-rapporten at dette dopingprogrammet skal ha vært sponset av russiske myndigheter.

Nå skal WADA ha konkludert i sakene til de 96 første utøverne som er kontrollert, og byrået har kun avdekket straffbare regelbrudd hos én av disse utøverne.

«Det tilgjengelige bevismaterialet var utilstrekkelig til å støtte påstanden om at disse 95 utøverne har brutt antidopingregelverket», skriver WADA-direktør Olivier Niggli i en intern rapport som New York Times har fått tilgang til.

Russlands nasjonale antidopingbyrå, RUSADA, ble utestengt av WADA i august 2015. Tidligere denne uken antydet Niggli overfor New York Times at de manglende bevisene ikke nødvendigvis betyr at russerne er uskyldige.

– Systemet var svært velorganisert. I tillegg er det slik at det gjenværende bevismaterialet er svært begrenset, sa WADA-toppen.

Regjeringen i Moskva har hele tiden benektet at den har ledet eller sponset et system for å dope idrettsutøvere. Totalt ble rundt tusen utøvere nevnt i rapporten fra Richard McLaren og hans utvalgt.

Ingen utøvere blir nevnt i den interne rapporten som New York Times omtaler.

