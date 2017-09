Barcelona bekrefter: Ousmane Dembélé ute i opp til fire måneder

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Måtte av banen med skade mot Getafe.

Barcelona bekrefter på sine hjemmesider at Ousmane Dembélé har en lårskade som kommer til å holde han borte fra banen i tre og en halv til fire måneder. Skaden oppstod i kampen mot Getafe lørdag.

Dembélé skulle spille fra seg ballen med hælen i den første omgangen da han plutselig tok seg baksiden av låret. Kort tid etter satte han seg ned, og måtte byttes ut.

Nå bekrefter Barcelona at etter flere prøver så har det kommet frem at Dembélé har røket en sene i låret, og må dermed gjennomgå operasjon for å få orden på skaden.

Barcelona opplyser at de sender spilleren til Dr. Sakari Orava i Finland til uken for å gjennomgå operasjonen.

Den franske 20-åringen ankom Barcelona fra Borussia Dortmund denne sommeren for svimlende 105 millioner euro (rundt 990 millioner kroner). Han ble med det tidenes nest dyreste fotballspiller.

Supertalentet ble hentet inn for å erstatte mannen som er tidenes dyreste fotballspiller, Neymar, som forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain for 222 millioner euro (rundt 2,1 milliarder kroner) denne sommeren.

Dembélé rakk å registrere én målgivende for Barcelona i deres 5-0-nedsabling av Espanyol i Katalonia-derbyet. Han startet også i 3-0-seieren over Juventus i Champions League.

Etter fire serierunder ligger Barcelona på topp i LaLiga med full pott. Nå må Ernesto Valverde og hans menn belage seg på flere måneder uten det franske angrepstalentet.

