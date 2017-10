Barcelona ber om utsettelse av kampen mot Las Palmas

Ønsker ikke å spille kampen i frykt for manglende sikkerhet i Barcelona.

FC Barcelona har bedt det spanske fotballforbundet om å utsette kampen mot Las Palmas. Grunnen for dette er de pågående aksjonene i Barcelona som sammenfatter med den katalanske folkeavstemmningen om uavhengighet fra Spania.

Det kan likevel se ut til at kampen blir spilt mellom Barcelona og Las Palmas. Spanske medier hevder at kampen kan bli spilt bak lukkede dører.

Og mye kan tyde på at Barcelona har blitt enige om å spille kampene. Keeperne Marc-André ter Stegen og Jasper Cillessen har begynt oppvarmingen sin på Camp Nou.

Goalies come out to the pitch, and Barcelona have got an eleven (if the game gets played) https://t.co/7bQi0YM1iF — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 1, 2017

Det har blitt rapportert av den katalanske radiostasjonen RAC1 at det har blitt bestemt at kampen mellom Barcelona og Las Palmas ikke skal spilles.

‼️ÚLTIMA HORA. Suspés el Barça-Las Palmas #frac1 — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) October 1, 2017





Det samme samme rapporterer Alfredo Martínez, som jobber for den spanske radiokanalen Onda Cero.

SUSPENDIDO EL BARCELONA -LAS PALMAS — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 1, 2017





Det meldes fra den spanske radiokanalen Cadena COPE at det spanske fotballforbundet, den spanske ligaen (LaLiga) og det katalanske politiet alle ønsker at kampen skal spilles. Barcelona, på sin side, skal ha satt seg på bakbeina og nekter å spille kampen, rapporterer radiokanalen.

El Barça comunica la suspensión del partido de forma UNILATERAL. Mossos, RFEF y Liga dicen que sí se juega @tjcope — Isaac Fouto (@isaacfouto) October 1, 2017





I spansk og katalansk presse spekuleres det i om Barcelona kan bli trukket seks poeng dersom de nekter å spille kampen mot Las Palmas. Det vil i så fall bety at Ernesto Valverde og hans lag faller ned på femteplass i den spanske toppdivisjonen.

Tidligere søndag har det blitt rapportert at 337 mennesker skal være skadet da spansk opprørspoliti skjøt med gummikuler, og brukte køller mot velgere i Catalonia.

SENYERA: Det katalanske flagget er et vanlig syn på Barcelona-kamper.

Dette har ført til at det katalanske fotballforbundet har utsatt alle fotballkamper i nærområdet, og Barcelona har bedt det spanske fotballforbundet om å slippe å spille kampen mot Las Palmas.

All games in Catalonia have been suspended by the Catalan football Federation. Let's see what @FCBarcelona and @LaLiga want to do https://t.co/VSH3OKCxzo — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 1, 2017

Ifølge spanske Marca ønsker det spanske fotballforbundet at kampen skal gjennomføres, men at de venter på en avklaring fra politiet om sikkerheten rundt kampen. Oppgjøret skal, etter planen, spilles 16:15 søndag på Camp Nou i Barcelona.

Det rapporteres av Marca at det nå er den katalanske politistyrken (Los Mossos) som bestemmer hvorvidt søndagens kamp skal utsettes.

Som et ekstra element i saken har Las Palmas søndag sagt at de kommer til å spille med det spanske flagget på brystet, samt dagens dato. Dette for å vise støtte til den spanske stat.

- Las Palmas kunne begrenset seg til å være et stumt vitne til disse historiske uenighetene, eller vi kan ta kampen, skriver Las Palmas i sin pressemelding.

Den tidligere presidentkandidaten i FC Barcelona, Agustí Benedito, stiller seg bak klubbens ønske om å ikke spille søndagens kamp etter å ha sett hva Las Palmas ønsker å gjøre.

- Barcelona kan ikke spille i dag. Vi er mer enn en klubb, skriver Benedito på sin Twitter-konto søndag.

El Barça no pot jugar avui... SOM MÉS QUE UN CLUB! https://t.co/Gh8Ie7ZlI1 — Agustí Benedito (@agustibenedito) October 1, 2017

Barcelona, på sin side, skal ha varslet at de ikke kommer til å spille med det katalanske flagget (senyeraen) på drakta, men at de kommer til å bære flagget langs skulderen, slik er designet i årets drakter.

Det er ventet at det spanske fotballforbundet vil komme med en kunngjøring i god tid før kampen skal sparkes i gang.

Mest sett siste uken