Barcelona i ryggen på Real Madrid

Se Lionel Messis vakre frispark - så vel som resten av scoringene - da Barcelona slo Athletic

Lionel Messi leverte enda et vakkert frispark da Barcelona slo Athletic Bilbao 3-0 lørdag og tok seg opp i ryggen på serieleder Real Madrid.

Real Madrid har riktig nok to kamper mindre spilt. En av dem skulle vært avviklet søndag, borte mot Celta, men etter mye fram og tilbake bekreftet ligaen lørdag kveld at kampen er utsatt.

Balaidos stadion i Vigo ble nemlig skadet i stormen nylig, og lokale myndigheter mener at det vil være utrygt å avvikle fotballkamp der søndag.

Barcelona nyttet sjansen til å legge press på serielederen med en overbevisende forestilling på Camp Nou. Gjestene var imidlertid med på å gjøre kampen severdig og satte Barcelona-forsvaret på store prøver.

Grep sjansen

Luis Suárez fikk hvile seg på benken lørdag. Dermed fikk Paco Alcacer en etterlengtet sjanse til å vise seg fram, og han scoret sitt første seriemål siden han ble hentet fra Valencia for 30 millioner euro i august.

- Flere spillere som ikke har fått mange minutter grep sjansen i dag og viste hva de kan, sa trener Luis Enrique.

- Vi var i stand til å gi noen spillere hvile. Uten det vil det være umulig å være 100 prosent med vårt tette kampprogram. Tross dette ble det tre viktige poeng.

Athletic Bilbao burde ha tatt ledelsen det første kvarteret. Marc-Andre ter Stegen slo et skudd fra Raul Garcia i stolpen, og Inaki Willians nikket utenfor fra helt fri posisjon.

Frispark igjen

I stedet var det Alcacer som roet hjemmefansens nerver da han scoret på pasning fra Neymar i det 18. minutt. Fem minutter før pause scoret Messi på frispark igjen, som han gjorde i begge klubbenes møter i cupens åttedelsfinale i januar.

Det var argentinerens 31. mål på 30 kamper denne sesongen, men Gorka Iraizoz burde nok stoppet skuddet fra spiss vinkel.

Messi fikk hvile den siste snaue halvtimen, og i hans fravær var det Aleix Vidal som fullførte verket med Barcelonas 100. mål for sesongen uansett turnering.

Torres-dobbel

Atlético Madrid strammet grepet om 4.-plassen som gir mesterligaspill med 2-0 over Leganes med to mål fra Fernando Torres. Torres skaffet straffesparket Antoine Griezmann misset (hans femte miss på sju straffer for Atlético), men Torres satte inn returen.

Det var hans første seriemål siden september, men Torres ville ikke vente lenge på det neste, som kom tidlig i annen omgang.

Real Madrid har allerede en hengekamp som følge av sin deltakelse i klubb-VM før jul, og plukket opp en til da søndagskampen mot Celta ble utsatt.

