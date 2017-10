Barcleona-direktør: - Vi er klare til å kjøpe Coutinho i januar

Barcelona har ikke gitt opp håpet om å sikre seg Liverpools talisman.

Ryktene rundt Coutinho til Barcelona vil ingen ende ta. Liverpools brasilianske superstjerne var aktuell for en overgang til den katalanske hovedstaden i sommer, men Liverpool nektet å selge.

Merseyside-klubben skal, ifølge rapporter i flere engelske medier, ha sagt nei til et bud som hadde en totalramme på 130 millioner euro (ca 1,25 milliarder kroner).

Barcelona skal likevel ikke ta nei for et nei, ifølge direktør Òscar Grau.

- Vi er klare til å kjøpe Coutinho i januar, eller hvilken som helst annen spiller støtteapparatet måtte ønske, sier Grau ifølge The Guardian. Coutinho signerte en femårskontrakt med Liverpool i januar, og det er ikke ventet at de rødkledde vil selge midtveis i sesongen.

Les mer: Spansk avis: - Neymar forsøkte å få Barcelona kastet ut av Champions League

Ville til Barcleona



Grau er likevel kjapp til å understreke at det er visse ting som må skje dersom de skal klare å lure Liverpools nummer ti til Barcelona.

- Det er viktig at vi justerer oss, så dersom det skal komme inn spillere, så må spillere også forlate oss. Vi må glemme det vi fikk for Neymar i fjor, sier Grau, som påpeker at Barcelona ikke satt igjen med 222 millioner euro, hvilket var Neymars overgangssum, til syvende sist. Dette grunnet blant annet skatt.

Coutinho har tidligere vært åpen om at han ønsket en overgang til Barcelona i sommer, men at han forrtsatt ser på det som «en ære» å være i en klubb som Liverpool.

Toppoppgjør



Ryktene kommer på verst tenkelig tidspunkt for Liverpool, som lader opp til helgens toppoppgjør mot erkerival Manchester United. Tidligere denne uken ble det klart at Sadio Mané ikke rekker kampen grunnet skade.

Tre poeng mot United hjemme på Anfield vil se Liveprool ta et byks opp på tabellen i Premier League, og kan også virke som en motivasjonskilde videre denne sesongen.

Coutinho, som spilte 87 minutter mot Chile natt til onsdag, startet denne sesongen med en ryggskade. Siden har han scoret to og hatt en målgivende for Liverpool så langt i Premier League denne sesongen.

Mest sett siste uken