Bastia-fansen angrep Lyon-spillerne

Bastia-fansen sørget for skandalescener i fransk fotball da de angrep Lyons spillere to ganger, både før og under søndagens kamp.

Bråket på Armand Cesari stadion på Korsika startet da Bastias supportergruppering Bastia 1905 stormet banen og jaget Lyon-spillerne rundt på matta.

Begge lagenes spillere gikk i garderoben før politi fikk kontroll over bråkmakerne.

Avspark i søndagens kamp i Bastia ble utsatt som følge av tilskuerbråket. Ifølge nyhetsbyrået AFP var rundt 50 Bastia-supportere involvert i angrepet på bortelagets spillere.

Sikkerhetsvakter løp inn på banen for å stoppe bermen, men basketakene pågikk i flere minutter.

Etter en periode i garderoben, nektet Lyon å gå ut på gresset for ny oppvarming. Gjestene måtte overtales før de gikk i gang igjen med kampforberedelsene.

Matchen kom i gang over 50 minutter forsinket. Mot slutten av 1. omgang invaderte hjemmefansen banen på nytt, og kampen ble til slutt utsatt.

Det er andre gang denne uken at Lyon er involvert i tilskuerbråk. Klubben kan vente seg straffe etter storbråket mot tyrkiske Besiktas i europaligaen i midtuken.