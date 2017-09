Bayern-stjernene sprudlet i storseier

Slo tilbake etter Hoffenheim-tapet.

Det har ulmet i Bayern München, men lørdag tonet det tyske stjernegalleriet ned misnøyen ved å banke Mainz 4-0. Robert Lewandowski scoret to i jubileumskampen.

Carlo Ancelotti har hatt sitt å stri med de siste ukene. Sesongstarten har inneholdt interne krangler, spillere som offentlig kritiserer klubbens innkjøpspolitikk og etablerte stjerner som surmuler når de blir byttet ut.

Det toppet seg da Bayern røk 0-2 borte mot Hoffenheim forrige helg. Da begynte også ryktene om en Ancelotti-exit, men lørdag fikk den italienske trenerveteranen en viktig respons fra sine utvalgte.

Han kunne spesielt glede seg over at Thomas Müller endelig fant nettmaskene igjen. Etter elleve minutter kom han seg fri fra oppasseren sin og dunket inn 1-0 via lagkamerat Arjen Robben. Det var tyskerens første ligascoring siden april.

Servitøren Kimmich

Etter scoringen kom Bayern til en rekke sjanser, og det var bare et tidsspørsmål når 2-0-målet ville komme. Hjemmepublikummet måtte ikke vente lenge. I det 23. minutt tok Robben vare på en utmerket pasning fra Joshua Kimmich og løftet ballen over Mainz-keeper René Adler. Kimmich hadde også assist på det første målet.

Robert Lewandowski ville også være med på festen. Tidlig i annen omgang scoret han enkelt sitt 81. seriemål i det som var hans 100. bundesligakamp for Bayern.

Den polske stjernespissen headet også inn 4-0 etter 77 minutter. Igjen var Kimmich nest sist på ballen etter å ha servert et perfekt innlegg.

Oktoberfestival

Bayern kunne vunnet med større sifre. Blant annet hadde innbytter Sebastian Rudy et treff i tverrliggeren.

Selv om det har vært en del misnøye i Bayern-leiren, var det kanskje ikke så rart at spillerne var feststemte. Lørdag startet årets Oktoberfestival på Therese Wiesen Platz, og festen varer i tre uker. Bayern er ubeseiret på hjemmebane under den tradisjonsrike festivalen de sju siste årene.

Etter fire kamper er Bayern München nummer to på tabellen med ni poeng. Hannover er foran med ett poeng mer. Borussia Dortmund tar over ledelsen med seier i søndagens oppgjør mot Köln.

Werder Bremen står fortsatt uten seier etter 1-2-tapet hjemme mot Schalke. Leon Goretzka ble matchvinner med en sen scoring.

Eintracht Frankfurt tapte med samme sifre i møtet med Augsburg på eget gress, mens Stuttgart slo Wolfsburg 1-0.

