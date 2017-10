Bendtner storspilte da Danmark snublet seg til playoff

Det danske landslaget er klare for playoff til neste sommers VM.

DANMARK - ROMANIA 1-1

Danmark og Åge Hareide er klare for playoff etter å kun ha klart 1-1 hjemme mot Romania i den siste kvalifiseringskampen. Christian Eriksens straffe i det 60. minutt ble utlignet av Cipirian Ioan Deac like før slutt.

Romanias utligning på tampen av kampen kan likevel gjøre at Danmark møter betraktelig vanskeligere motstand i playoff-runden.

- Spørsmålet er hva betyr den sene scoringen til Romania for Danmarks motstand. Det vet vi ikke før vi har alle playoff-lagene. Det kan være forskjellen på å møte f.eks Hellas eller å møte Italia eller Portugal, dersom de ikke blir seedet. Det føles selvfølgelig som en nedtur selv om andreplassen er sikret, sa Eurosport-kommentator Jørn Sundby etter kampen.

Hovedrollen ble likevel spilt av Nicklas Bendtner, som fikk tillit fra start av Åge Hareide denne kampen. Etter 33 minutter viste Rosenborg-spissen seg frem for alvor.

Han fikk muligheten alene med keeper Ciprian Tatarusanu, men måtte se sitt skudd bli blokkert i siste liten av en rumensk forsvarer. Fire minutter senere fant 29-åringen nettmaskene, men ble avvinket for offside.

Bendtner viser vei



Like før timen spilt skulle Bendtner likevel vise at det fortsatt bor et hav av kvaliteter i han. For etter å ha blitt revet i trøya av en rumensk forsvarer, fikk han vridd headingen sin på mål.

Etter protester fra flere av de danske spillerne pekte dommer Deniz Aytekin på straffemerket. Selv om Taturusanu var etter ballen, fant Christian Eriksen veien til nettmaskene for Danmark.

Rumenske Cristian Ganea ble utvist for sitt andre gule kort like etter, og tempoet roet seg veldig i Parken denne søndagskvelden.

De fremmøtte supporterne reiste seg uansett og applauderte av Nicklas Bendtner da Kasper Dolberg erstattet RBK-mannen etter 68 minutter spilt.

- Bendtner er tilbake på landslaget, og mye tyder på at han starter når playoff venter, sa Eurosport-kommentator Jørn Sundby i det den danske angriperen tok sin plass på benken.

Rumensk festbrems



Pione Sisto var nære på å øke ledelsen for danskene kort tid etter, men det skulle ikke bli flere scoringer i København denne kvelden.

Danmark klarte ikke å drepe kampen, og Romania fikk omsider mer og mer troen på seg selv utover i omgangen. I det 88. minutt skulle de virkelig sjokkere Parken.

Cipirian Ioan Deac overlistet Kasper Schmeichel, og ødela den danske festen denne kvelden. Det endte 1-1 i København mellom Danmark og Romania.

Polen sikret seg 4-2-seieren hjemme mot Montenegro etter scoringer av Krzysztof Maczynski, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski samt et selvmål av Filip Stojkovic. Dermed er de klare for neste sommers VM.

Danmark og Åge Hareide må ut i playoff, og kan også fort bli å finne når VM går av stabelen neste sommer.

